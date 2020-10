De Rode Duivels hebben zondagavond op de derde speeldag in groep 2 van de A-divisie in de Nations League met 2-1 (rust: 1-1) verloren van Engeland. Daarmee zijn ze ook de leidersplaats in de groep kwijt.

Na tien minuten leken de Belgen al op voorsprong te klimmen via Yannick Carrasco, die een lage voorzet van Thomas Meunier feilloos afwerkte. De lijnrechter liet aanvankelijk begaan, maar stak nadat de bal tegen de netten lag toch nog zijn vlag op wegens een overtreding van Timothy Castagne.

Op de terechte 0-1 was het nadien welgeteld nog vijf minuten wachten. Romelu Lukaku werd in de zestien onderuitgehaald door Eric Dier, de Belgische topschutter aller tijden nam de elfmeter zelf voor zijn rekening en liet daarbij Jordan Pickford kansloos.

De Belgen hadden in een leeg Wembley het overwicht, maar met de rust in zicht ging de bal ook op de stip voor de thuisploeg, na een trekfout van Meunier op Engeland-aanvoerder Jordan Henderson. Marcus Rashford faalde niet: 1-1.

De Engelsen hadden het geluk wel aan hun zijde, want op het uur draaide een trap van Mason Mount via het been van Toby Alderweireld over een kansloze Simon Mignolet in doel: 2-1.

Na die achterstand konden de Belgen - op uitzondering van een kans voor Carrasco - te weinig een vuist maken om het de thuisploeg nog lastig te maken, en al zeker na de toch wel merkwaardige vervanging van Kevin De Bruyne, voor Yari Verschaeren. De beste kans was nog voor Rashford.

Na de 1-1 met een experimenteel elftal tegen Ivoorkust en de nederlaag in Engeland, de eerste voor de Duivels sinds de 5-2 pandoering van bijna twee jaar geleden in Zwitserland, oogt het rapport van de Belgen in dit drieluik niet al te positief. Voor de bondscoach is het de eerste keer dat hij bij de nationale elf een één op zes laat noteren. Woensdag volgt nog de verplaatsing naar IJsland.

Halverwege de groepsfase nemen de Engelsen met zeven punten de leiding over van België, dat zes punten telt. Denemarken telt één punt, IJsland is nog puntenloos. Beide landen hebben voorlopig een wedstrijd minder en staan zondagavond nog tegenover elkaar.

