Slechte timing of niet, Roberto Martínez is geen man die houdt van risico's. Dus kwam er géén experimenteel elftal op de mat in Kopenhagen. Dan weet de tegenstander hoe laat het is, slechts een paar teams kunnen de Belgen, als ze er met het hoofd bij zijn, dan uit evenwicht brengen.

Roberto Martínez looft in interviews het niveau van de Jupiler Pro League. Natuurlijk blijcen de nationale instanties zijn werkgever, maar spelers uit eigen competie opstellen opstellen doet Roberto Martínez niet te vaak. Zelfs niet in interlands die er niet al te veel toe doen - ook al is de Nations League een officiële competitie.

Het duel in Denemarken had wat geëxperimenteer kunnen opleveren, een Dimata in de spits, een Doku wat vroeger, nog een keer Verschaeren op de positie van Mertens, of wat meer speelminuten voor Gouden Schoen Vanaken op de positie van Hazard. Achterin Mechele wat langer dan die minuut de vorige keer. Naast Denayer, want die verdiende een kans in de basis.

Maar niets van dat alles. Roberto Martínez is in alles een prof, die gaat voor het resultaat en de beste spelers zet. De culture of winning, als voorbeeld voor alle elftallen, hij wil het ook zien van de beloften en lager. Dus kwam er in afwezigheid van Courtois, De Bruyne, Boyata en Hazard alleen maar bekend volk aan de aftrap. Mignolet verving Courtois, Denayer Boyata, op het middenveld kreeg Tielemans de rol van De Bruyne en voorin mocht Carrasco, voor hij zondag terugkeerde naar zijn club, tonen dat hij op de positie van Eden Hazard ook iets kan brengen. Hij wilde zich offensief kunnen uitleven en kreeg daar alle kans toe. Er kwam zelfs wat loopwerk aan te pas, want de Duivels speelden voor de rust vanuit een vrij laag blok, opgejaagd door de tegenstand.

De ploeg was volwassen _ de gemiddelde leeftijd van het basiselftal een relatief oude 28,9, dat mag je dan ook verwachten. De Denen probeerden met hoog druk zetten voor de rust de Belgen uit evenwicht te brengen en daar slaagden ze af en toe in. Paar keer slecht uitvoetballen, een stuk of wat mislukte controles, maar veel gevaar leverde een en ander niet op. Toen Denayer, uitstekend in de anticipatie, al vrij snel scoorde, en na een minuut of 20, 25 de energie uit de Deense benen sijpelde en het druk zetten allerminst synchroon gebeurde, namen de Rode Duivels de controle in handen.

Na de rust ging het eigen voetballen een tijdje beter. Tielemans kwam tot de wissels weer wat automatismen weg namen, beter in de wedstrijd, de vrije man werd makkelijker gevonden. In het vierde kwart werd de wedstrijd opnieuw professioneel uitgespeeld, met nog een scherpe goal bovenop de eerste. Er is méér klasse nodig dan de Denen in huis hadden, om deze nationale ploeg uit balans te brengen. Zelfs al is Hazard er niet om offensief het verschil te maken, zelfs al begroet De Bruyne, die vandaag/zondag bij de groep terugkeerde en al een keer met een individuele training de emoties van de voorbije uren van zich afzweette, pas nu de groep, in het vooruitzicht van het duel tegen IJsland, komende dinsdag. Dan zien we ongetwijfeld Michy Batshuayi aan de aftrap op de plaats van Lukaku, ook hij kwam zondag uit zijn Engelse quarantaine.

Misschien krijgen dan, in eigen Brussel, wat Jupiler-boys speelminuten. Voornoemde boys. In afwachting moeten wij/zij concluderen dat de jongens die naar het buitenland uitweken, nog een maatje te groot zijn. Geen schande. In de ploeg raken van het nummer 1 van de wereld is niet evident. Gaan winnen in Denemarken bij een ploeg die al meer dan dertig wedstrijden ongeslagen is, evenmin. Deze generatie blijft bewondering opwekken, de manier waarop ze alles naar haar hand zet, de ene keer dominerend en vlot scorend, een andere keer cool baas zijn zonder te sprankelen. Tot vreugde van haar supporters, tot frustratie van de tegenstand.

Roberto Martínez looft in interviews het niveau van de Jupiler Pro League. Natuurlijk blijcen de nationale instanties zijn werkgever, maar spelers uit eigen competie opstellen opstellen doet Roberto Martínez niet te vaak. Zelfs niet in interlands die er niet al te veel toe doen - ook al is de Nations League een officiële competitie. Het duel in Denemarken had wat geëxperimenteer kunnen opleveren, een Dimata in de spits, een Doku wat vroeger, nog een keer Verschaeren op de positie van Mertens, of wat meer speelminuten voor Gouden Schoen Vanaken op de positie van Hazard. Achterin Mechele wat langer dan die minuut de vorige keer. Naast Denayer, want die verdiende een kans in de basis.Maar niets van dat alles. Roberto Martínez is in alles een prof, die gaat voor het resultaat en de beste spelers zet. De culture of winning, als voorbeeld voor alle elftallen, hij wil het ook zien van de beloften en lager. Dus kwam er in afwezigheid van Courtois, De Bruyne, Boyata en Hazard alleen maar bekend volk aan de aftrap. Mignolet verving Courtois, Denayer Boyata, op het middenveld kreeg Tielemans de rol van De Bruyne en voorin mocht Carrasco, voor hij zondag terugkeerde naar zijn club, tonen dat hij op de positie van Eden Hazard ook iets kan brengen. Hij wilde zich offensief kunnen uitleven en kreeg daar alle kans toe. Er kwam zelfs wat loopwerk aan te pas, want de Duivels speelden voor de rust vanuit een vrij laag blok, opgejaagd door de tegenstand.De ploeg was volwassen _ de gemiddelde leeftijd van het basiselftal een relatief oude 28,9, dat mag je dan ook verwachten. De Denen probeerden met hoog druk zetten voor de rust de Belgen uit evenwicht te brengen en daar slaagden ze af en toe in. Paar keer slecht uitvoetballen, een stuk of wat mislukte controles, maar veel gevaar leverde een en ander niet op. Toen Denayer, uitstekend in de anticipatie, al vrij snel scoorde, en na een minuut of 20, 25 de energie uit de Deense benen sijpelde en het druk zetten allerminst synchroon gebeurde, namen de Rode Duivels de controle in handen.Na de rust ging het eigen voetballen een tijdje beter. Tielemans kwam tot de wissels weer wat automatismen weg namen, beter in de wedstrijd, de vrije man werd makkelijker gevonden. In het vierde kwart werd de wedstrijd opnieuw professioneel uitgespeeld, met nog een scherpe goal bovenop de eerste. Er is méér klasse nodig dan de Denen in huis hadden, om deze nationale ploeg uit balans te brengen. Zelfs al is Hazard er niet om offensief het verschil te maken, zelfs al begroet De Bruyne, die vandaag/zondag bij de groep terugkeerde en al een keer met een individuele training de emoties van de voorbije uren van zich afzweette, pas nu de groep, in het vooruitzicht van het duel tegen IJsland, komende dinsdag. Dan zien we ongetwijfeld Michy Batshuayi aan de aftrap op de plaats van Lukaku, ook hij kwam zondag uit zijn Engelse quarantaine.Misschien krijgen dan, in eigen Brussel, wat Jupiler-boys speelminuten. Voornoemde boys. In afwachting moeten wij/zij concluderen dat de jongens die naar het buitenland uitweken, nog een maatje te groot zijn. Geen schande. In de ploeg raken van het nummer 1 van de wereld is niet evident. Gaan winnen in Denemarken bij een ploeg die al meer dan dertig wedstrijden ongeslagen is, evenmin. Deze generatie blijft bewondering opwekken, de manier waarop ze alles naar haar hand zet, de ene keer dominerend en vlot scorend, een andere keer cool baas zijn zonder te sprankelen. Tot vreugde van haar supporters, tot frustratie van de tegenstand.