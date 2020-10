De Rode Duivels zullen hun drie wedstrijden in november in het Koning Boudewijnstadion in Brussel zonder supporters afwerken.

Dat heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vrijdagavond bekendgemaakt. Het gaat om de oefeninterland tegen Zwitserland (11/11) en de Nation League-duels met Engeland (15/11) en Denemarken (18/11).

'Dat de wedstrijden plaatsvinden zonder publiek, is het gevolg van de nieuwe maatregelen met betrekking tot covid-19 die onze regering bekendmaakte op vrijdag 23 oktober 2020. Voor deze wedstrijden was nog geen ticketverkoop gestart', zo klinkt het in de mededeling.

Op 8 oktober speelden de Rode Duivels voor het laatst een thuisinterland. Ze speelden toen met een experimenteel team 1-1 gelijk in een vriendschappelijke match tegen Ivoorkust. Het was voor de Duivels de eerste wedstrijd met publiek sinds de met 6-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Cyprus op de slotspeeldag in de EK-kwalificaties, medio november vorig jaar. Tegen Ivoorkust werden 7000 fans toegelaten.

Red Flames

De eerstvolgende wedstrijden van de Rode Duivels na de interlandperiode in november vinden plaats in maart 2021. Dan start de kwalificatiecampagne voor het WK 2022. Op 7 december vindt in Zürich de loting plaats. Voor de uitgestelde EK-kwalificatiewedstrijd van de Red Flames in Leuven tegen Zwitserland (1/12) liep eerder al een ticketverkoop. 5400 supporters kochten een kaartje. 'Vermits we nog niet weten of deze wedstrijd al dan niet met publiek mag worden gespeeld, hebben we beslist deze tickets toch al terug te betalen. Indien de wedstrijd tegen Zwitserland toch met een beperkt aantal toeschouwers mag worden gespeeld, zullen we een beperkte verkoop heropstarten', besluit de KBVB.

