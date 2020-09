De Rode Duivels hebben zaterdag hun openingswedstrijd in groep 2 van de A-divisie in de Nations League probleemloos met 0-2 gewonnen op bezoek in Denemarken. In het Parkenstadion in de Deense hoofdstad Kopenhagen scoorden Jason Denayer (9.) en Dries Mertens (77.) de doelpunten.

Heel wat ogen waren op Denayer gericht, want het was de verdediger van Olympique Lyon die de voorkeur kreeg als vervanger van Vincent Kompany, die vorige maand zijn voetbalpensioen aankondigde. In die eerste wedstrijd in het post-Kompany-tijdperk verdedigde Denayer niet alleen secuur, ook aanvallend bracht hij wat bij. Bij een hoekschop van Dries Mertens was hij meteen bij de kleine backlijn bij de pinken om het leer over de grond in doel te verlengen, zijn eerste doelpunt ooit voor de nationale ploeg.

Naast Yannick Carrasco, de vervanger van Eden Hazard, was Denayer dan ook een van de lichtpunten in een eerste helft waarin de Belgen slechts een halve uitgespeelde kans konden afdwingen. Na een goeie actie op links van Carrasco besloot Timothy Castagne onbesuisd over en naast. Voorts ging ook nog een vrije trap van Carrasco via de vingertoppen van Kasper Schmeichel tegen de deklat. De lange bal werd meermaals bovengehaald en dat is nooit een goed teken. Gelukkig waren de Denen erg ongeïnspireerd en voetbalden ze veelal aan het wandeltempo van draaischijf Christian Eriksen. Enig doelgevaar kwam er pas na aarzeling en mistasten achterin bij de Belgen.

Na de pauze verraste bondscoach Roberto Martinez toch enigszins door met Carrasco de gevaarlijkste man voorin al snel naar de kant te halen voor Dennis Praet. De tandem Axel Witsel-Youri Tielemans had de wedstrijd echter volledig onder controle en er werd dan ook amper iets weggegeven in de Deense hoofdstad. Toen de bal een kwartier voor affluiten voor de voeten van Dries Mertens kwam, stond de 0-2 op het bord en was de wedstrijd gespeeld. Leandro Trossard en Jérémy Doku mochten even later nog hun debuut maken.

De Rode Duivels bezorgden de Denen zo hun eerste nederlaag in exact twee jaar. Op 5 september 2018 verloren ze een oefeninterland met 3-0 van Slovakije. Daarnaast was het hun eerste thuisnederlaag sinds 11 oktober 2016, toen er met 0-1 verloren werd van Montenegro. De Belgen zelf zijn aan een reeks van elf zeges op rij bezig.

Dinsdag wacht voor de Rode Duivels al het tweede duel in de Nations League. Dan komt IJsland op bezoek in een leeg Koning Boudewijnstadion. Engeland speelt dan gastheer voor Denemarken. De Engelsen staan met drie punten mee aan de leiding in de groep, na hun krappe 0-1 zege van eerder op zaterdag in IJsland. Raheem Sterling scoorde toen in blessuretijd van op de stip het enige doelpunt van de wedstrijd.

Heel wat ogen waren op Denayer gericht, want het was de verdediger van Olympique Lyon die de voorkeur kreeg als vervanger van Vincent Kompany, die vorige maand zijn voetbalpensioen aankondigde. In die eerste wedstrijd in het post-Kompany-tijdperk verdedigde Denayer niet alleen secuur, ook aanvallend bracht hij wat bij. Bij een hoekschop van Dries Mertens was hij meteen bij de kleine backlijn bij de pinken om het leer over de grond in doel te verlengen, zijn eerste doelpunt ooit voor de nationale ploeg. Naast Yannick Carrasco, de vervanger van Eden Hazard, was Denayer dan ook een van de lichtpunten in een eerste helft waarin de Belgen slechts een halve uitgespeelde kans konden afdwingen. Na een goeie actie op links van Carrasco besloot Timothy Castagne onbesuisd over en naast. Voorts ging ook nog een vrije trap van Carrasco via de vingertoppen van Kasper Schmeichel tegen de deklat. De lange bal werd meermaals bovengehaald en dat is nooit een goed teken. Gelukkig waren de Denen erg ongeïnspireerd en voetbalden ze veelal aan het wandeltempo van draaischijf Christian Eriksen. Enig doelgevaar kwam er pas na aarzeling en mistasten achterin bij de Belgen. Na de pauze verraste bondscoach Roberto Martinez toch enigszins door met Carrasco de gevaarlijkste man voorin al snel naar de kant te halen voor Dennis Praet. De tandem Axel Witsel-Youri Tielemans had de wedstrijd echter volledig onder controle en er werd dan ook amper iets weggegeven in de Deense hoofdstad. Toen de bal een kwartier voor affluiten voor de voeten van Dries Mertens kwam, stond de 0-2 op het bord en was de wedstrijd gespeeld. Leandro Trossard en Jérémy Doku mochten even later nog hun debuut maken. De Rode Duivels bezorgden de Denen zo hun eerste nederlaag in exact twee jaar. Op 5 september 2018 verloren ze een oefeninterland met 3-0 van Slovakije. Daarnaast was het hun eerste thuisnederlaag sinds 11 oktober 2016, toen er met 0-1 verloren werd van Montenegro. De Belgen zelf zijn aan een reeks van elf zeges op rij bezig. Dinsdag wacht voor de Rode Duivels al het tweede duel in de Nations League. Dan komt IJsland op bezoek in een leeg Koning Boudewijnstadion. Engeland speelt dan gastheer voor Denemarken. De Engelsen staan met drie punten mee aan de leiding in de groep, na hun krappe 0-1 zege van eerder op zaterdag in IJsland. Raheem Sterling scoorde toen in blessuretijd van op de stip het enige doelpunt van de wedstrijd.