De Rode Duivels hebben zondagavond in het Brusselse Koning Boudewijnstadion de uitzwaaiwedstrijd tegen vicewereldkampioen Kroatië met het kleinste verschil (1-0) gewonnen.

Romelu Lukaku, samen met Youri Tielemans en Yannick Carrasco een van de uitblinkers bij de Belgen, scoorde na 38 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd. Eden Hazard mocht een tiental minuten voor affluiten invallen.

De twijfel doen afnemen, vertrouwen tanken en toch met een goed gevoel richting de EK-start kunnen gaan: dat waren zowat de doelstellingen van de tweede en laatste oefeninterland in de EK-voorbereiding van de Duivels. Toegegeven, met Kroatië werd er deze keer voor een stevige sparringpartner gekozen, ook al heeft de Kroatische nationale elf sinds hun droom-WK van drie jaar geleden heel wat van zijn pluimen verloren.

Drie jaar geleden leverde de eerste oefeninterland in de aanloop naar het WK een bloedeloze 0-0 op tegen Portugal, vooraleer er fors werd uitgehaald tegen Egypte (3-0) en Costa Rica (4-1), landen uit de lagere regionen op de FIFA-ranking. Debutant Panama (3-0 winst) was toen de eerste tegenstander in de groepsfase en dat is toch wel een verschil met Rusland, dat ook nog eens voor eigen volk mag spelen in Sint-Petersburg, en dat in een zo goed als volledig gevuld Krestovskistadion.

Op minder dan een week voor de EK-start kan de bondscoach nog niet rekenen op steunpilaren Axel Witsel en Kevin De Bruyne en kreeg Eden Hazard slechts een tiental minuten tegen Kroatië. Witsel wordt klaargestoomd voor de derde groepswedstrijd, het aandeel van KDB en Edinho in het duel tegen de Russen zal eerder beperkt zijn. En dus is het uitkijken wat de mogelijke vervangers doen, met een interland op het scherp van de snee tegen Kroatië als generale repetitie voor de EK-opener. De basisplaats van Nacer Chadli was in dat opzicht een stevige verrassing. Leandro Trossard viel tijdens de opwarming uit.

Aarzelend begin

Net als tegen Griekenland begonnen de Belgen aarzelend aan de partij, vooraleer ze voor de eerste keer echt op de helft van de Kroaten kwamen, waren we al een tiental minuten ver. De Kroaten hielden de ruimtes krap en daarnaast was het vooral zaak om niet in het mes te lopen, want de bezoekers loerden steevast op de counter. Gaandeweg de eerste helft kregen de centrale middenvelders Leander Dendoncker en Youri Tielemans steeds meer greep op de wedstrijd, wat resulteerde in druk van de Belgen en kansen. Een alweer onverzettelijke Romelu Lukaku maakte er daar met de rust in zicht eentje van af, waardoor de Duivels verdiend op voorsprong klommen.

Nummer zestig voor Big Rom, een statistiek om van te duizelen. Even voordien had Lukaku met een individuele actie de Belgen al bijna op 1-0 gezet. Zijn trap belandde echter op de kruising, de rebound van Yannick Carrasco ging tegen de deklat. Op twee tegenaanvallen na van de bezoekers, waarvan er met de rust in zicht eentje van ex-Bruggeling Ivan Perisic nipt voorlangs ging, moest Thibaut Courtois veelal werkloos toekijken. Perisic was net voordien bovendien afgefloten wegens buitenspel.

Uitblinkers

Tielemans, Carrasco en Lukaku waren de uitblinkers bij de Belgen, ook na de pauze. Carrasco had na 54 minuten de 2-0 aan de voet, maar trapte te onbesuisd over. De bezoekers uit Kroatië maakten toch wat meer aanstalten om op zoek te gaan naar de gelijkmaker, maar werden vrij makkelijk uit de buurt gehouden van de kooi van Courtois. Met nog een twintigtal minuten op de klok verwaterde het spel, aangezien het spel van de vervangingen was begonnen.

Zo werd het ook 'Eden Hazard-time', die nog een tiental minuten kreeg vooraleer richting EURO 2020 te trekken. Hij mocht meteen de aanvoerdersband overnemen van Lukaku, die in het slot nog erg dicht bij de 2-0 kwam. In de toegevoegde tijd moest Courtois nog goed plat op een schuiver van de ingevallen Brekalo.

Na de eerder teleurstellende 1-1 van een experimenteel België tegen Griekenland, tankten de Belgen vertrouwen met de zege tegen Kroatië, het tweede en meteen ook laatste duel in de EK-voorbereiding. Vrijdag reizen ze af naar Sint-Petersburg, waar ze een dag later tegenover Rusland staan in de EK-opener.

