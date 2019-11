De UEFA betaalt alleen de verblijfskosten van de hotels in de speelsteden van het EK.

Zaterdag heeft in Boekarest de loting plaats van Euro 2020. Veel verrassingen kan die niet meer opleveren voor de Rode Duivels. Rusland en Denemarken zijn zekere tegenstanders en Wales of Finland wordt de vierde ploeg in poule B. Er wordt twee keer in Sint-Petersburg en één keer in Kopenhagen gespeeld.

En toch ligt nog niet alles vast. Twee kansen op drie volgen de matchen in Sint-Petersburg elkaar op. In dat geval heeft het weinig zin dat de Duivels naar het oefencomplex in Tubeke terugkeren en twee keer naar de thuisstad van Poetin vliegen. Er liggen immers maximaal maar drie dagen tussen beide partijen in.

Verblijfskosten

Het is bovendien nog niet helemaal zeker of de jongens van Roberto Martínez tijdens Euro 2020 in Tubeke blijven. De UEFA betaalt de verblijfskosten van alle teams, maar alleen als ze in de officiële hotels in de speelsteden logeren.

Dat is een streep door de rekening van de voetbalbond, want Roberto Martínez wou oorspronkelijkde voorbereiding vanuit Tubeke aanvatten. Dat zal dus niet meer lukken, want Tubeke is geen officiële verblijfplaats tijdens het EK. Het is ook nog niet duidelijk of de Europese voetbalunie vluchten van en naar Brussel tussen wedstrijden in terugbetaalt.