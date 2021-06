De Rode Duivels nemen het zondag (21 uur) in de achtste finales in Sevilla zo goed als zeker op tegen de derde uit poule F, de groep des doods. Alleen in een eerder onwaarschijnlijk scenario, waarbij Portugal op de slotspeeldag in groep F zwaar verliest van Frankrijk, treffen de Belgen Zwitserland.

In totaal waren er vijftien scenario's mogelijk waarbij België als winnaar van poule B gekoppeld werd aan een beste derde. Maar nadat Zwitserland (groep A) en Tsjechië (groep D) zich de voorbije dagen in hun respectievelijke poule verzekerden (met vier punten) van een plek bij de vier beste derdes, vielen heel wat mogelijkheden weg. Na de slotspeeldag van woensdag in groep E, waar geen beste derde uit komt, verkleinden de mogelijkheden verder. De Duivels nemen het nu zo goed als zeker op tegen de derde van groep F. Ook de derde van groep A, Zwitserland, is echter nog niet helemaal uitgesloten. Volledige duidelijkheid over welke derdes allemaal doorstoten komt hoe dan ook later woensdag, wanneer in groep F de laatste speeldag afgewerkt is. In de befaamde groep des doods valt het doek om 21 uur met de kraker tussen Portugal en Frankrijk in Boedapest. Duitsland ontvangt Hongarije in München.

Oekraïne door

Finland (in groep B met de Belgen) en Oekraïne (groep C) zijn al uitgespeeld en moesten met amper drie punten de vingers kruisen om door te stoten. Voor de Finnen is het nog bang afwachten, Oekraïne is wel al door omdat het de derde in groep E, Slovakije, zeker achter zich houdt.

Als meerdere ploegen met drie punten eindigen, wordt het rekenwerk en zijn het doelsaldo en vervolgens de gemaakte doelpunten doorslaggevend. Finland (-2; 1 gemaakt doelpunt) heeft hierbij een groter nadeel dan Oekraïne (-1; 4 gemaakte doelpunten).

Portugal telt na twee speeldagen in groep F drie punten, met een doelsaldo van +1 en vijf gemaakte doelpunten. Alleen een forse nederlaag tegen de Fransen, met vier goals verschil, houdt de Portugezen dus uit de achtste finales. Slovakije is als derde uitgeschakeld met drie punten en een negatief doelsaldo van -5.

In totaal waren er vijftien scenario's mogelijk waarbij België als winnaar van poule B gekoppeld werd aan een beste derde. Maar nadat Zwitserland (groep A) en Tsjechië (groep D) zich de voorbije dagen in hun respectievelijke poule verzekerden (met vier punten) van een plek bij de vier beste derdes, vielen heel wat mogelijkheden weg. Na de slotspeeldag van woensdag in groep E, waar geen beste derde uit komt, verkleinden de mogelijkheden verder. De Duivels nemen het nu zo goed als zeker op tegen de derde van groep F. Ook de derde van groep A, Zwitserland, is echter nog niet helemaal uitgesloten. Volledige duidelijkheid over welke derdes allemaal doorstoten komt hoe dan ook later woensdag, wanneer in groep F de laatste speeldag afgewerkt is. In de befaamde groep des doods valt het doek om 21 uur met de kraker tussen Portugal en Frankrijk in Boedapest. Duitsland ontvangt Hongarije in München. Oekraïne doorFinland (in groep B met de Belgen) en Oekraïne (groep C) zijn al uitgespeeld en moesten met amper drie punten de vingers kruisen om door te stoten. Voor de Finnen is het nog bang afwachten, Oekraïne is wel al door omdat het de derde in groep E, Slovakije, zeker achter zich houdt. Als meerdere ploegen met drie punten eindigen, wordt het rekenwerk en zijn het doelsaldo en vervolgens de gemaakte doelpunten doorslaggevend. Finland (-2; 1 gemaakt doelpunt) heeft hierbij een groter nadeel dan Oekraïne (-1; 4 gemaakte doelpunten). Portugal telt na twee speeldagen in groep F drie punten, met een doelsaldo van +1 en vijf gemaakte doelpunten. Alleen een forse nederlaag tegen de Fransen, met vier goals verschil, houdt de Portugezen dus uit de achtste finales. Slovakije is als derde uitgeschakeld met drie punten en een negatief doelsaldo van -5.