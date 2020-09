Is het erg, de onzekerheid omtrent het vormpeil van de Rode Duivels net voor de start van de meeste competities? Niet als je de trip gebruikt als laboratorium.

'Ik zou graag op de plaats van Eden spelen.'

Zo, Yannick Carrasco was duidelijk in zijn communicatie deze week. In afwezigheid van de oudste Hazard, die nog in volle voorbereiding zit op de nieuwe competitie en de voorbije weken bezig was met genieten (en het verzorgen van zijn enkel) is Carrasco kandidaat om zijn positie over te nemen. We kunnen hem begrijpen: wat dichter bij het doel, wat minder lopen dan normaal bij de nationale ploeg of bij Atlético. Even herademen en alleen focus op het aanvallende. Maar of de bondscoach het ook zo ziet? Afwachten.

Alleen UEFA organiseert in dit stadium van de competitie wedstrijden. Geen enkele andere federatie waagde zich aan inplannen van interlands tussen twee seizoenen in, ook omdat in heel veel landen de strijd tegen het virus nog alle aandacht opeist en voor veel lockdowns zorgt. Die strijd is hier ook verre van gestreden, maar overal maken de competities zich wel op voor een herstart. Mét publiek. Daar zijn ze elders nog niet aan toe.

Met het format van de Nations League is geld gemoeid en voor dat manna danst den beer. Ook de Rode Duivel. Kevin De Bruyne en Thomas Meunier hebben er hun bedenkingen bij, maar dankzij al die commerciële activiteiten rond en met het voetbal verdienen zij wel de schone cent die hen (en mits wat verstandig gebruik ook de generaties na hen) in alle comfort kan doen leven. Dus dansen ze mee, al was de beste speler van de Premier League de voorbije dagen vooral bezig met zijn familie en de uitbreiding daar. Meer dan met voetbal of een trip naar Kopenhagen.

Hoe moeten we de match van morgen interpreteren? Als investeren in de toekomst, meer niet. In afwezigheid van De Bruyne en co kunnen de anderen zich tonen. In 2021 _ EK, en 2022, WK komen belangrijke afspraken voor deze generatie, die al gouden dingen liet zien, brons op het WK, maar nog wel iets moois in petto heeft. Het zal straks drummen worden, om bij die selectie te komen. Zij die in balans liggen, kunnen nu kaarten op tafel gooien.

Top zullen ze in Denemarken niet zijn. Veel Duivels bereiden zich nu nog voor op een competitie, tenzij zij in de Jupiler Pro League. Maar top zullen ook de Denen niet zijn. Het resultaat is ook niet zo belangrijk. Aan de vorige Nations League schonken ze al geen aandacht, deze Duivels, dat zullen ze aan de huidige ook wel niet doen. Het talent moet volstaan voor het behoud, op die manier ben je ook bij een volgende editie verzekerd van mooie affiches als 'oefenmatch.' Met straks ook nog een duel tegen Engeland, begin oktober, zijn dit mooie duels. Mooier dan oefenmatchen tegen landen als Nieuw-Zeeland.

Laten we het dan ook zo zien. Voorbereiding op volgend jaar. Focus op Denemarken, volgende zomer een van de gaststeden voor de Rode Duivels op het EK. Focus voor de nieuwe jongens ook op verdere integratie en verjonging.

