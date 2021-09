De Rode Duivels hebben zondag op de vijfde speeldag in kwalificatiegroep E voor het WK van 2022 in Qatar tegen Tsjechië in het Brusselse Koning Boudewijnstadion een vlotte 3-0 zege behaald. Jubilaris Romelu Lukaku effende voor de Belgen het pad met een vroege treffer.

De Duivels namen een droomstart. Na acht minuten loodste Hans Vanaken, door bondscoach Roberto Martinez iets hoger op het veld geposteerd, Lukaku (8.) door de buitenspelval. De spits van Chelsea twijfelde niet en luisterde zijn honderdste interland op met een snelle goal.

De Tsjechen moesten wat bekomen en verloren op de koop toe doelman Vaclik, die een blessure had overgehouden aan een contact met Lukaku in de openingsminuut. De Tsjechen kregen weinig voor elkaar en de Belgen maakten jacht op de tweede treffer.

Halfweg de eerste helft kopte Lukaku een voorzet van Eden Hazard over en een handvol minuten later kon Tielemans een trap van net buiten de zestien niet kadreren. Lukaku testte ook nog eens de vuisten van invallersdoelman Stanek. Op slag van rusten trapte Hazard (40.), na een slim hakballetje van Vanaken, de 2-0 dan toch op het bord. De eerste goal voor de kapitein in het nationale shirt sinds november 2019.

Verwend publiek

Thibaut Courtois moest België vlak na de pauze rechthouden, toen Axel Witsel slecht inspeelde en Vydra vrije doorgang kreeg. Aan de overkant kon Lukaku Stanek niet passeren. Courtois diende op het uur weer zijn kunnen te tonen. De doelman van Real Madrid zweefde een draaibal van Hlozek heerlijk uit de kruising.

De Tsjechische aansluitingstreffer hing in de lucht, maar dan sloegen de Belgen toe. Alexis Saelemaekers (65.), even voordien ingevallen voor Yannick Carrasco, rondde een knappe Belgische aanval af voor de 3-0 - zijn eerste bij België. De veer was gebroken bij de bezoekers. De Duivels verwenden het publiek maar lieten nog enkele kansen op de 4-0 liggen.

Belgen aan de leiding

In de stand staan de Belgen ruim met dertien punten uit vijf duels aan de leiding, voor Tsjechië (7). Wales (3 duels) volgt met zes punten. Wit-Rusland (4 duels, 3 punten) en Estland (3 duels, 0 punten) sluiten de rij.

De Duivels sluiten het drieluik van september woensdag af met het duel op verplaatsing tegen Wit-Rusland, dat vanwege de politieke situatie in het land in het Russische Kazan afgewerkt wordt. Na de Final Four van de Nations League, in oktober, valt in november het doek over de WK-kwalificaties met de twee laatste voorrondeduels. Martinez en co ontvangen Estland in Brussel (13/11) en maken tot slot de verplaatsing naar Wales (16/11).

De Duivels namen een droomstart. Na acht minuten loodste Hans Vanaken, door bondscoach Roberto Martinez iets hoger op het veld geposteerd, Lukaku (8.) door de buitenspelval. De spits van Chelsea twijfelde niet en luisterde zijn honderdste interland op met een snelle goal. De Tsjechen moesten wat bekomen en verloren op de koop toe doelman Vaclik, die een blessure had overgehouden aan een contact met Lukaku in de openingsminuut. De Tsjechen kregen weinig voor elkaar en de Belgen maakten jacht op de tweede treffer. Halfweg de eerste helft kopte Lukaku een voorzet van Eden Hazard over en een handvol minuten later kon Tielemans een trap van net buiten de zestien niet kadreren. Lukaku testte ook nog eens de vuisten van invallersdoelman Stanek. Op slag van rusten trapte Hazard (40.), na een slim hakballetje van Vanaken, de 2-0 dan toch op het bord. De eerste goal voor de kapitein in het nationale shirt sinds november 2019. Thibaut Courtois moest België vlak na de pauze rechthouden, toen Axel Witsel slecht inspeelde en Vydra vrije doorgang kreeg. Aan de overkant kon Lukaku Stanek niet passeren. Courtois diende op het uur weer zijn kunnen te tonen. De doelman van Real Madrid zweefde een draaibal van Hlozek heerlijk uit de kruising. De Tsjechische aansluitingstreffer hing in de lucht, maar dan sloegen de Belgen toe. Alexis Saelemaekers (65.), even voordien ingevallen voor Yannick Carrasco, rondde een knappe Belgische aanval af voor de 3-0 - zijn eerste bij België. De veer was gebroken bij de bezoekers. De Duivels verwenden het publiek maar lieten nog enkele kansen op de 4-0 liggen. In de stand staan de Belgen ruim met dertien punten uit vijf duels aan de leiding, voor Tsjechië (7). Wales (3 duels) volgt met zes punten. Wit-Rusland (4 duels, 3 punten) en Estland (3 duels, 0 punten) sluiten de rij. De Duivels sluiten het drieluik van september woensdag af met het duel op verplaatsing tegen Wit-Rusland, dat vanwege de politieke situatie in het land in het Russische Kazan afgewerkt wordt. Na de Final Four van de Nations League, in oktober, valt in november het doek over de WK-kwalificaties met de twee laatste voorrondeduels. Martinez en co ontvangen Estland in Brussel (13/11) en maken tot slot de verplaatsing naar Wales (16/11).