De Rode Duivels zijn goed begonnen aan hun kwalificatiecampagne voor het WK 2022 in Qatar. Woensdagavond versloegen de troepen van bondscoach Roberto Martinez Wales met 3-1 in het King Power aan Den Dreef Stadion in Leuven. Harry Wilson (11.) zorgde voor de wake-upcall. Kevin De Bruyne (22.), Thorgan Hazard (28.) en Romelu Lukaku (73. pen) stelden orde op zaken.

In de zevende minuut kregen de Welshmen een opdoffer te verwerken. Joe Allen, een van de steunpilaren, moest geblesseerd het veld verlaten. Toch bracht dat de bezoekers niet te veel van de wijs. Na enkele mooie combinaties in één tijd stuurde Gareth Bale Harry Wilson het straatje in. Die klopte Courtois met een schuiver in de linkerbenedenhoek.

De Rode Duivels schoten wakker en reageerden met een scherpe voorzet van De Bruyne, Lukaku trapte van dichtbij over. De Bruyne nam zijn team op sleeptouw. Met een afstandsschot van buiten de zestienmeter, die via de paal binnen ging, zette de aanvoerder van Manchester City de 1-1 op het scorebord. Zes minuten later was de scheve situatie helemaal rechtgezet. Meunier schilderde de bal op het hoofd van Thorgan Hazard, die vrij kon binnen knikken. Het kwaliteitsverschil tussen beide teams werd steeds duidelijker met de rust in zicht.

Na de pauze kwam Wales meer opzetten, terwijl de Rode Duivels weinig offensieve intenties toonden. Twintig minuten voor affluiten kwam er toch wat dreiging. De Welshe doelman Ward duwde een voorzet van Meunier tot bij Mertens, die werd aangetrapt door Mepham. Ref Cüneyt Cakir wees naar de strafschopstip. Romelu Lukaku zette de elfmeter om, zijn 58e doelpunt voor de Rode Duivels. De wedstrijd lag in een beslissende plooi, de Belgen nemen zo in zekere zin revanche voor de 3-1 nederlaag in de kwartfinale van het EK 2016.

In de andere wedstrijd van woensdag in groep E won Tsjechië met 2-6 tegen Estland. Zaterdag spelen de Rode Duivels in Praag tegen Tsjechië. Volgende week dinsdag staat in Leuven een duel met Wit-Rusland op het programma.

In Europa plaatsen de tien poulewinnaars zich voor het WK van eind volgend jaar (21 november-18 december). De tien runner-ups worden ondergebracht in drie play-offs met halve finales en een finale, samen met de twee beste groepswinnaars van de UEFA Nations League 2020-2021 die zich nog niet rechtstreeks hebben gekwalificeerd voor het WK en niet tot de runner-ups behoren. De winnaars van de drie play-offs krijgen ook nog een WK-ticket.

