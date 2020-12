De Rode Duivels behouden hun eerste plaats op de FIFA-ranking, die donderdag voor de laatste keer in 2020 werd geüpdatet.

Sinds de publicatie van het vorige klassement twee weken geleden kwamen de troepen van Roberto Martinez net als nagenoeg alle andere landen niet in actie.

In het nieuwe klassement behoudt België (1.780 punten) 25 punten voorsprong op wereldkampioen Frankrijk (1.755). Brazilië (1.743) is derde. Engeland en Portugal vervolledigen de top vijf. Daarna volgen Spanje, Argentinië, Uruguay, Mexico en Italië.

Team van het Jaar

Het land dat op het einde van het kalenderjaar de eerste plaats inneemt, wordt door de FIFA aangeduid als Team van het Jaar. Die eer valt België nu al voor de vierde keer te beurt, na 2015, 2018 en 2019.

De Rode Duivels doen daarmee beter dan Duitsland (3 keer), Argentinië (2) en Frankrijk (1). Alleen Brazilië (12) en Spanje (6) stonden op het eind van een kalenderjaar vaker bovenin.

De Rode Duivels staan sinds 20 september 2018 nu al meer dan twee jaar onafgebroken op de eerste plaats van de FIFA-ranking. Van november 2015 tot maart 2016 viel die eer hen ook al eens te beurt. Slechts drie landen stonden ooit nog langer op nummer één.

Als de Belgen tot het uitgestelde EK van volgend jaar op de eerste plaats blijven, wippen ze zelfs over Duitsland dat in totaal al 1148 dagen aan kop stond. Brazilië (4699 dagen aan kop) en Spanje (1959 dagen) vormen de onbedreigde top twee.

352 interlands

De FIFA laat weten dat omwille van de coronacrisis dit jaar slechts 352 internationale wedstrijden werden gespeeld. Voor het eerst sinds 1987 (323 matchen) zijn zo weinig duels in een kalenderjaar afgewerkt. In 2019 waren dat er nog 1082, een record sinds de FIFA-ranking in 1993 in het leven werd geroepen.

