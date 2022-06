Na de 1-4 blamage tegen Nederland op de openingsspeeldag, hebben de Rode Duivels woensdagavond op de tweede speeldag in groep 4 van de A-divisie in de Nations League met liefst 6-1 gewonnen van Polen.

Eerherstel was er vooropgesteld voor de Belgen, na de blamage tegen Nederland en dat resulteerde in de eerste vijf minuten in drie loepzuivere aanvallen. Bij de eerste lanceerde Kevin De Bruyne Timothy Castagne op rechts, maar diens voorzet kwam niet aan. Nadien belandde een trap van Michy Batshuayi tegen de paal, waarna Eden Hazard de herneming naast een quasi leeg doel legde. Bij de mooiste aanval scoorde Batsman wel, maar die treffer werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. Nog voor het kwartier mocht Batshuayi op aangeven van KDB op wandel in de vijandelijke zestien. Deze keer lag de Poolse doelman Dragowski in de weg.

Intussen was het wel duidelijk geworden dat de bezoekers - in tegenstelling tot Oranje enkele dagen geleden - heel wat moeite hadden met het tempo van de Duivels. Aanvallend draaide het dus wel, maar bij de eerste keer dat Polen echt gevaarlijk was, werd er te laks verdedigd en hing het leer tegen de touwen. Bij een Poolse inworp kreeg Piotr Zielinski te veel tijd en ruimte, meer dan genoeg voor de Napoli-middenvelder om Robert Lewandowski te bereiken. Eens in de zestien laat de Bayern-aanvaller weinig liggen en dat was ook op de Heizel niet het geval. De 0-1 kwam uit het niets, maar stond wel op het bord. Zijn 76e treffer voor Polen, dat met een eenvoudig concept speelde: met tien achter de bal en het leer zo snel mogelijk richting Lewandowski of Zielinski, zowat de enige twee met voetballend vermogen. Met de rust in zicht kregen de Belgen met de gelijkmaker toch nog wat ze verdienden. Een geniale ingeving van Carrasco op links en via De Bruyne kwam het leer tot bij Witsel, die in de verste hoek krulde (1-1).

Met een lekkere knal maakte Witsel net voor rust nog gelijk. © Belga Image

Alle ballen prijs

Aan intensiteit en spankracht geen gebrek en zo werd het een aangenaam kijkstuk voor de aanwezige toeschouwers, waarvan een aanzienlijk deel in de Poolse kleuren gehuld was. De Belgische tempoversnellingen deden de bezoekers veel pijn en zowaar bij balverlies van Lewandowski zonderde Hazard De Bruyne alleen voor de doelman af, ook de City-draaischijf laat dergelijke kansen niet liggen en de Rode Duivels stonden voor het eerst in deze Nations League op voorsprong.

De pas ingevallen Leandro Trossard (73.) diende iets meer dan een kwartier voor affluiten de doodsteek toe. Het werd een invalbeurt om nooit meer te vergeten, met twee snelle goals. Nen kort genomen hoekschop krulde hij de bal recht in de kruising voor de 4-1. Plots vloog elke bal erin en Leander Dendoncker zorgde met een streep voor de 5-1. De kers op de taart volgde diep in blessuretijd met de 6-1 van debutant Loïs Openda.

Met twee goals was de invalbeurt van Trossard meer dan geslaagd. © Belga Image

Een mooi eerherstel na de pijnlijke nederlaag tegen Nederland. Een zege dus in deze wedstrijd van alles of niets, met drie punten nestelen de Duivels zich op een met Polen gedeelde tweede plaats, op drie punten van leider Nederland, dat met 1-2 ging winnen in Wales, zaterdag in Cardiff onze eerstvolgende tegenstander. Het vierluik wordt na een korte tussenstop in Brussel op dinsdag 14 juni afgesloten in Polen. Dan zijn er meteen vier van de zes speeldagen achter de rug in deze groepsfase, met na de zomeronderbreking enkel nog de interlands tegen Wales (22 september in Brussel) en Nederland (25 september in Amsterdam).

Alleen de groepswinnaar kwalificeert zich voor de Final Four, die in juni 2023 gespeeld wordt. De laatste degradeert uit de groep. Bij de vorige editie van de Nations League eindigden de Belgen in oktober vorig jaar op de vierde plaats, na nederlagen in de Final Four tegen Frankrijk en Italië, respectievelijk de wereld- en Europese kampioen.

