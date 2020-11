Voor de derde keer dit seizoen ontmoet een Belgische club een van de grote Servische voetbalclubs. De balans is 2-0 in het voordeel van België, maar KAA Gent zal zijn handen vol hebben met Rode Ster Belgrado.

In de derde voorronde van de Europa League kregen Standard en Charleroi twee Servische kleppers op bezoek. De twee grootste clubs uit Franstalig België namen het op tegen de nummer twee en drie uit Servië. De Waalse teams stootten beide door na een 2-1-overwinning, al was dat niet zonder slag of stoot.

Standard wist dat het tegen de Servische vicekampioen FK Vojvodina tegen een stevige man-op-mandefensie zou komen. Dat beantwoordde de ploeg van Philippe Montanier met eenrichtingsvoetbal, maar miste de efficiëntie om de wedstrijd af te maken. Een gelijkmaker die uit de lucht kwam gevallen zorgde bij de Rouches even voor stress, maar in de verlengingen zorgde een combinatie tussen Nicolas Raskin en Selim Amallah voor de 2-1-eindstand.

Met Partizan Belgrado ontvingen de Carolo's een grootmacht van het Servische voetbal. Bij de bezoekers herkenden ze ook Uros Vitas (ex-KAA Gent en KV Mechelen) en Lazar Markovic (ex-Anderlecht). De Partizanen verloren de eerste helft kansloos, maar herpakten zich na de rust. Een snel doelpunt en evenwichtige tweede periode leidde ook in het Stade du Pays tot verlengingen. In de tweede verlenging knalde Kaveh Rezaei Charleroi met een knappe vrije trap naar de laatste voorronde, waar het evenwel verloor van Lech Poznan, de tegenstander van Standard vanavond.

Zelfzekere ploeg

Donderdagavond neemt KAA Gent het op tegen de Servische landkampioen. Rode Ster Belgrado heeft vijf van de laatste zeven landstitels op zijn naam staan, waarvan drie opeenvolgende. Ondanks dat de stadsgenoten van Partizan meer klinkende namen hebben, telt bij die andere Servische grootmacht het collectief.

Het is nog niet duidelijk of coach Dejan Stankovic vanavond op de bank zal zitten tegen Gent © Belga Image

De vorige coach, Vladan Milojevic, speelde vrij defensief, maar dat is anders onder Dejan Stankovic. 'Hij wil de ploeg creatiever maken. Mirko Ivanic kwam niet goed overeen met de vorige coach, maar vormt nu een goede tandem met Aleksandar Katai, ook een technisch talent', verklaart Darko Mitrovic, voetbaljournalist bij de Servische krant Sportske. 'Zijn spel doet denken aan dat van Napoli onder Gattuso.'

De opvliegende coach werd echter geschorst tijdens de openingswedstrijd tegen Hoffenheim en zal mogelijks, net zoals Wim De Decker bij KAA Gent door een positief test, niet op de bank kunnen plaatsnemen. 'De UEFA bevestigde nog niet of ik deze wedstrijd ook niet aanwezig mag zijn. Tegen Slovan Liberec wonnen we met 5-1 zonder mij. Ik heb vertrouwen in de ploeg en mijn staf', reageerde hij tijdens de persconferentie daags voor de wedstrijd.

De ploeg is ongeslagen in de eigen competitie en heeft 3 op 6 in Europa. Met amper acht tegendoelpunten na vijftien wedstrijden in alle competities, gaat het vol vertrouwen de confrontatie met de Buffalo's. 'We onderschatten niemand, maar we weten wat wij kunnen. Dit kan een historische wedstrijd zijn en we doen er alles aan om die te winnen', voegt de voormalige Inter-middenvelder toe.

Stankovic is, ondanks de mindere vorm van KAA Gent dit seizoen, toch lovend over de Buffalo's: 'Ze hebben snelle, technische spelers en kunnen zowel met drie als met vier achterin spelen. We zullen kort druk zetten en zijn op beide situaties voorbereid.' De Oekraïense Gent-Spits Roman Yaremchuk krijgt zelfs een speciale vermelding: 'Hij is fysiek sterk, elegant en kan met beide voeten spelen. Hij doet me denken aan Arkadiusz Milik en Robert Lewandowski.'

Speelstijl

FK Crvena Zvezda, zo heet de club in het Servisch, hanteert een 4-2-3-1-opstelling, wat in balverlies verandert naar een 4-4-2. Tegen Hoffenheim speelde Rode Ster met vijf verdedigers die de gewoonlijke driemansdefensie van de Duitsers moest neutraliseren. Zij verrasten de Serviërs uiteindelijk met een ruit op het middenveld en twee diepe spitsen.

Zoals Stankovic aangaf, blijven de principes wel hetzelfde. Zonder bal zal de ploeg proberen een blok te vormen waar maar weinig openingen in te vinden zullen zijn. Door de ruimte klein te houden en dicht bij de tegenstrever te blijven, mag die geen tijd krijgen om te voetballen. Tegen voetballend minder vaardige ploegen zijn ze in staat zelf het initiatief te nemen met een aanvalstrio dat elkaar vlot vindt.

'Rode Ster zal waarschijnlijk net zoals tegen Slovan Liberec in zijn gewoonlijke opstelling kiezen en uitgaan van eigen kracht', legt Darko Mitrovic uit. Makkelijk wordt het dus niet voor de ploeg uit de Arteveldestad tegen stugge Serviërs die op een rood-witte wolk zitten. Momenteel hebben onze Belgische ploegen twee veldslagen van de Serviërs gewonnen. Aan Wim De Decker en zijn elftal om daar 3-0 van te maken.

In de derde voorronde van de Europa League kregen Standard en Charleroi twee Servische kleppers op bezoek. De twee grootste clubs uit Franstalig België namen het op tegen de nummer twee en drie uit Servië. De Waalse teams stootten beide door na een 2-1-overwinning, al was dat niet zonder slag of stoot.Standard wist dat het tegen de Servische vicekampioen FK Vojvodina tegen een stevige man-op-mandefensie zou komen. Dat beantwoordde de ploeg van Philippe Montanier met eenrichtingsvoetbal, maar miste de efficiëntie om de wedstrijd af te maken. Een gelijkmaker die uit de lucht kwam gevallen zorgde bij de Rouches even voor stress, maar in de verlengingen zorgde een combinatie tussen Nicolas Raskin en Selim Amallah voor de 2-1-eindstand.Met Partizan Belgrado ontvingen de Carolo's een grootmacht van het Servische voetbal. Bij de bezoekers herkenden ze ook Uros Vitas (ex-KAA Gent en KV Mechelen) en Lazar Markovic (ex-Anderlecht). De Partizanen verloren de eerste helft kansloos, maar herpakten zich na de rust. Een snel doelpunt en evenwichtige tweede periode leidde ook in het Stade du Pays tot verlengingen. In de tweede verlenging knalde Kaveh Rezaei Charleroi met een knappe vrije trap naar de laatste voorronde, waar het evenwel verloor van Lech Poznan, de tegenstander van Standard vanavond. Zelfzekere ploegDonderdagavond neemt KAA Gent het op tegen de Servische landkampioen. Rode Ster Belgrado heeft vijf van de laatste zeven landstitels op zijn naam staan, waarvan drie opeenvolgende. Ondanks dat de stadsgenoten van Partizan meer klinkende namen hebben, telt bij die andere Servische grootmacht het collectief.De vorige coach, Vladan Milojevic, speelde vrij defensief, maar dat is anders onder Dejan Stankovic. 'Hij wil de ploeg creatiever maken. Mirko Ivanic kwam niet goed overeen met de vorige coach, maar vormt nu een goede tandem met Aleksandar Katai, ook een technisch talent', verklaart Darko Mitrovic, voetbaljournalist bij de Servische krant Sportske. 'Zijn spel doet denken aan dat van Napoli onder Gattuso.'De opvliegende coach werd echter geschorst tijdens de openingswedstrijd tegen Hoffenheim en zal mogelijks, net zoals Wim De Decker bij KAA Gent door een positief test, niet op de bank kunnen plaatsnemen. 'De UEFA bevestigde nog niet of ik deze wedstrijd ook niet aanwezig mag zijn. Tegen Slovan Liberec wonnen we met 5-1 zonder mij. Ik heb vertrouwen in de ploeg en mijn staf', reageerde hij tijdens de persconferentie daags voor de wedstrijd.De ploeg is ongeslagen in de eigen competitie en heeft 3 op 6 in Europa. Met amper acht tegendoelpunten na vijftien wedstrijden in alle competities, gaat het vol vertrouwen de confrontatie met de Buffalo's. 'We onderschatten niemand, maar we weten wat wij kunnen. Dit kan een historische wedstrijd zijn en we doen er alles aan om die te winnen', voegt de voormalige Inter-middenvelder toe.Stankovic is, ondanks de mindere vorm van KAA Gent dit seizoen, toch lovend over de Buffalo's: 'Ze hebben snelle, technische spelers en kunnen zowel met drie als met vier achterin spelen. We zullen kort druk zetten en zijn op beide situaties voorbereid.' De Oekraïense Gent-Spits Roman Yaremchuk krijgt zelfs een speciale vermelding: 'Hij is fysiek sterk, elegant en kan met beide voeten spelen. Hij doet me denken aan Arkadiusz Milik en Robert Lewandowski.'SpeelstijlFK Crvena Zvezda, zo heet de club in het Servisch, hanteert een 4-2-3-1-opstelling, wat in balverlies verandert naar een 4-4-2. Tegen Hoffenheim speelde Rode Ster met vijf verdedigers die de gewoonlijke driemansdefensie van de Duitsers moest neutraliseren. Zij verrasten de Serviërs uiteindelijk met een ruit op het middenveld en twee diepe spitsen.Zoals Stankovic aangaf, blijven de principes wel hetzelfde. Zonder bal zal de ploeg proberen een blok te vormen waar maar weinig openingen in te vinden zullen zijn. Door de ruimte klein te houden en dicht bij de tegenstrever te blijven, mag die geen tijd krijgen om te voetballen. Tegen voetballend minder vaardige ploegen zijn ze in staat zelf het initiatief te nemen met een aanvalstrio dat elkaar vlot vindt.'Rode Ster zal waarschijnlijk net zoals tegen Slovan Liberec in zijn gewoonlijke opstelling kiezen en uitgaan van eigen kracht', legt Darko Mitrovic uit. Makkelijk wordt het dus niet voor de ploeg uit de Arteveldestad tegen stugge Serviërs die op een rood-witte wolk zitten. Momenteel hebben onze Belgische ploegen twee veldslagen van de Serviërs gewonnen. Aan Wim De Decker en zijn elftal om daar 3-0 van te maken.