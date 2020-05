Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine en al 45 jaar in de journalistiek, diept iedere zondag een anekdote op uit zijn lange carrière.

Was het omdat Birger Verstraete vorige week door FC Köln op de vingers werden getikt voor zijn uitlatingen nadat twee spelers en een kinesist van de club positief op corona waren getest? De Duitse media haalden de voorbije dagen nog eens Roger Van Gool van onder het stof. De rechtsbuiten was de eerste miljonair in de Bundesliga. FC Köln kocht hem in 1976 voor één miljoen Duitse Mark (500.000 euro) weg bij Club Brugge. Om die som was toen heel veel te doen. Nooit, schreef de Duitse pers, kon een voetballer zoveel geld waard zijn. Het legde een immense druk op Van Gool. Maar die kon daar perfect mee om. Door zijn onbevangenheid lag Van Gool erg goed in de spelersgroep en bij de supporters. Hij kon zich niet op straat bewegen zonder door een hoop handtekeningenjagers te worden bestormd.

Roger Van Gool speelde bijna vier jaar in Keulen. Hij werd kampioen en won twee keer de beker. De legendarische en hondsbrutale Hennes Weisweiler was toen trainer. Memorabel en veelvuldig door de televisie in beeld gebracht was een woedeuitbarsting van Weisweiler tijdens de wedstrijd tussen FC Köln en Hamburger SV. De club uit de Domstad stond na een uur 5-0 voor en na dom balverlies veerde Weisweiler als door een wesp gestoken op van de bank. Zijn ogen spuwden vuur. 'Weiter machen', brulde hij. Hij duldde niet de minste verslapping.

Roger Van Gool bleek een leermeester voor een aantal jonge voetballers. Bij FC Köln liep toen een groot talent, een rechtsbuiten van zestien jaar. Het was Pierre Littbarski. Die gaf zijn ogen goed de kost en bestudeerde de bewegingen van de snelle en dribbelvaardige Van Gool. Littbarski zou een schitterende carrière uitbouwen en 73 interlands spelen.

En Van Gool? Die verhuisde in maart 1980 naar Coventry City. Vandaag gaat Van Gool nog geregeld naar Keulen. Daar woont een van zijn beste vrienden, Christoph Daum die Roger in zijn periode bij FC Köln leerde kennen. Daum speelde toen in het B-elftal.

Vandaag is Roger Van Gool nog altijd de jovialiteit in persoon. Hij kan smakelijk vertellen over zijn carrière, over de tijd bij Antwerp bijvoorbeeld waarin zijn toenmalige ploegmaat Louis van Gaal hem geregeld thuis ging opzoeken. Niet zozeer om te praten over voetbal, maar omdat Van Gaal dol was op de soep die de moeder van Roger maakte

Roger Van Gool speelde zeven interlands. Voor een wedstrijd tegen Nederland zei hij ooit zijn rechtstreekse tegenstander, Hugo Hovenkamp, niet te kennen. Dat zou snel veranderen. Binnen de minuut lag Van Gool op de sintelbaan. Kermend van de pijn. Hovenkamp hielp hem galant weer overeind met de woorden: 'Aangenaam, de naam is Hovenkamp'.

Straks, op 1 juni, wordt Roger Van Gool 70 jaar.

