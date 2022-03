Roman Abramovitsj zet de Engelse topclub Chelsea te koop. Dat bevestigt hij woensdagavond.

De Russische zakenman had vorige week al beslist een stap opzij te zetten en het beheer van de club uit handen te geven. Hij deed dat na de Russische inval in Oekraïne. Abramovitsj onderhoudt nauwe banden met de Russische president Vladimir Poetin.

'Ik heb mijn beslissingen altijd genomen met het belang van de club in gedachten. In de huidige situatie heb ik besloten de club te verkopen omdat ik geloof dat dit het beste is voor de belangen van de club, de fans, de werknemers, en de sponsors en partners', zegt Abramovitsj.

Abramovitsj wil niet halsoverkop te werk gaan. 'De verkoop van de club zal niet versneld worden maar zal het normale proces volgen. Ik vraag geen lening terug. Dit ging voor mij nooit om business of geld, maar over pure passie voor de sport en de club', legt hij uit. De Rus zegt zelfs alle netto-inkomsten van de verkoop te willen doneren aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Abramovitsj noemt de verkoop een 'ongelofelijk moeilijke beslissing om te nemen'. 'Het doet mij pijn op deze manier afscheid te nemen van de club. Maar het is in het beste belang van de club. Chelsea en zijn supporters zitten voor altijd in mijn hart', aldus nog de Rus, die hoopt Stamford Bridge nog een keer te kunnen bezoeken om persoonlijk afscheid te kunnen nemen.

De 55-jarige Abramovitsj kocht de Londense club in 2003 en sindsdien is Chelsea uitgegroeid tot een van de grootste clubs ter wereld. Afgelopen seizoen won Chelsea de Champions League.

Overigens maakte de Zwitserse zakenman Hansjörg Wyss woensdag bekend een aanbod te hebben gekregen van Abramovitsj om Chelsea te kopen. Maar hij zou, zo vertelde de 86-jarige miljardair in de Zwitserse krant Blick, 'op dit moment veel te veel vragen'.

