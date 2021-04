Romelu Lukaku werd in Italië de wereldtopper waar iedereen op wachtte. Zijn trainer Antonio Conte, die hem al lang wilde coachen, heeft mede de fundamenten gelegd voor dat succes. Een analyse.

'Romelu Lukaku is alleen maar kracht en snelheid.' In de nieuwe Canvasreeks FC United hekelt de Belgische topspits dat hij vandaag de dag nog steeds wordt beoordeeld op zijn fysieke kwaliteiten, allicht vanwege zijn huidskleur. In een studie van het Deense onderzoeksbureau RunRepeat vorig seizoen bleek dat ook voetbalcommentatoren donkerdere spelers vooral positief beoordelen voor hun fysiologische kenmerken en eerder negatief over het voetbal-IQ.

Kracht en snelheid zijn effectief twee uitzonderlijke kwaliteiten van Lukaku en zijn technische capaciteiten zijn doorheen de jaren - zeker onder Antonio Conté - verbeterd en gestabiliseerd. Ook hijzelf zal beseffen dat hij geen Karim Benzema of Luis Suárez is, maar het is net zijn voetbalintelligentie die hem met die kleine beperking deed leven zodat hij een compleet aanvaller en één van 's werelds beste spitsen maakte. Bij Inter zit hij al aan 61 goals en 14 assists na twee seizoenen.Eén tegen éénAntonio Conté is een tactisch flexibele trainer die zowel dominant kan spelen als kan rekenen op transitievoetbal. Voor dat tweede ziet hij ook dat het wel optimaal is om Lukaku zijn snelheid te benutten, in duo met zijn Argentijnse spitsbroeder Lautaro Martínez. Het koningskoppel wist elkaar al achttien keer te vinden voor een doelpunt.De 3-1-beslisser in februari tegen Lazio illustreerde het idee duidelijk. Eerder dan met elf spelers een nipte voorsprong te verdedigen, stonden de Nerazzurri met negen achter de bal. Lukaku bleef zo dicht mogelijk bij de middellijn en pinde de twee overgebleven verdedigers daar vast. Zo ontstond er een grote ruimte tussen de verdediging en het middenveld. Na de interceptie gebruikte de spits zijn snelheidsdribbel om de verdediger langszij te verslaan. Terwijl beide verdedigers op hem focusten, kon Martinez vanuit die open ruimte moederziel alleen voor doel komen.Hetzelfde principe werkt ook vanuit balbezit. Door uit te lokken dat de tegenstander hoog druk zet, maar met Lukaku de verdedigers zo laag mogelijk te houden, wordt de afstand tussen de linies groter. Door Lautaro in die ruimte te laten uitzakken, staat de defensie voor een keuzemoment en heeft de ex-Anderlechtspits ruimte en tijd om diep te lopen. Hierna ontstaat eenzelfde scenario waar de Argentijn in de rug van de tweede centrale verdediger een pass kan ontvangen.De 0-1 tegen AC Milan eerder dit jaar was daar een schoolvoorbeeld van. Zijn pass naar Martinez werd initieel dan wel afgestopt, maar hij pikte de bal alsnog op en schildert 'm op het hoofd van zijn ploeggenoot die dan alsnog kon afwerken. Door deze ruimte achter de defensie te creëren en Lukaku een één-tegen-éénsituatie te laten opzoeken, ontwikkelt Inter iedere wedstrijd meerdere kansen en nog niet veel teams slaagden erin spitsenduo LuLa zo af te stoppen.De derde manDe criticasters die enkel op zijn kleine tekortkomingen focusten, snoerde hij de mond door ze weg te halen. De scherpschutter kreeg de laatste jaren al eens de kritiek dat hij niet in een dominante ploeg zou kunnen spelen omdat die onvoldoende kon kaatsen. Voor Conte is dat een cruciaal onderdeel van zijn spel en iets waarin Lukaku uitblinkt. Bayern-CEO en ex-Interspits Karl-Heinz Rummenigge was eerder dit seizoen lyrisch over onze landgenoot: 'Hij is niet afhankelijk van zijn fysieke kwaliteiten. Bij Inter is het een herboren man.'Antonio Conte focuste zijn aanvalsspel altijd rond een complementair spitsenduo. Het basisidee uit diens offensieve plannen is het derdemanprincipe, op zich een simpel concept. Soms lukt het de tegenstander wel om de ruimtes klein te houden of staan ze in een compact blok lager op het veld. Op die momenten is er weinig of geen ruimte om in te lopen. Een ploeg kan dan ruimte zoeken door de bal van flank te wisselen of op een handbalachtige wijze de andere ploeg heen en weer te sturen, maar het kan zich ook via een derde man verticaal door de tegenstrever manoeuvreren.Tijdens een passinteractie tussen twee spelers - waar de defensie zich op focust - ontstaat onoplettendheid. Wie het spel wilt begrijpen en doorzien, moet niet naar de bal kijken. Wanneer de pass wordt gegeven, geniet een derde teamgenoot van de aandacht die niet op hem is gevestigd en duikt hij de vrije ruimte in, waar dan een pass belandt. Tegen Crotone boof Lukaku zich aan voor een verticale bal van Brozovic en speelde hij die blind diep omdat hij wist dat Martínez daar zou lopen.In deze fase was hij de aangever voor de 2-0, maar tegen Fiorentina werkte onze nationale nummer 9 af. In september stond Inter thuis 2-3 achter tegen La Viola tot het bittere einde. Ze dwongen de Toscanen terug tot hun eigen strafschopgebied en kregen ze dus weinig ruimte. Om een doelpoging op te zetten ontving Lukaku een verticale pass van Arturo Vidal en kaatste hij die in één tijd naar de derde loper, Alexis Sánchez. Die pass op zich was ook weer zo'n interactie waarop rechtervleugelverdediger Achraf Hakimi reageerde en achter zijn belager de box indook. De Marokkaan nam de bal aan rond de kleine rechthoek en spotte Lukaku die alweer was weggelopen van zijn man en vrij voor doel stond. Die werkte koelbloedig af via een aanval uit het boekje van zijn oefenmeester.Een balsport wordt mede bepaald door individuele ingevingen, maar het individu/de ploeg heeft vaste patronen nodig naargelang diens kwaliteiten om op constante basis kansen voor zichzelf te creëren en een ondergrens te halen wanneer het intrinsieke talent een off-day kent. De opvattingen van Antonio Conte passen perfect bij de capaciteiten van Romelu Lukaku. De Italiaanse trainer wilde onze landgenoot dan ook al langer coachen. Bij Inter werken ze eindelijk samen en is de Belgische topschutter aller tijden omgeturnd tot een wereldspits.