Chelsea-coach Thomas Tuchel heeft donderdag voor de aftrap van de competitiewedstrijd van Chelsea tegen Everton (om 20u45) bevestigd dat Romelu Lukaku een positieve test heeft afgelegd op COVID-19. Ook Timo Werner, Callum Hudson-Odoi en de geblesseerde Ben Chilwell testten positief.

De vier ontbreken vanzelfsprekend op het wedstrijdblad van de Blues. Ook Kai Havertz is er niet bij. De Duitser voelde zich ook niet goed, maar testte (voorlopig) nog niet positief.

Tuchel bevestigde dat de Chelsea-spelers donderdagmiddag nog sneltesten ondergingen. De resultaten moeten wel nog bevestigd worden met PCR-tests.

Lukaku is al enkele weken opnieuw fit na een zware enkelblessure. Hij moest zich de voorbije wedstrijden wel vaak tevreden stellen met een invallersrol.

De voorbije dagen werden verschillende wedstrijden in de Premier League uitgesteld vanwege corona-uitbraken bij verschillende teams.

De vier ontbreken vanzelfsprekend op het wedstrijdblad van de Blues. Ook Kai Havertz is er niet bij. De Duitser voelde zich ook niet goed, maar testte (voorlopig) nog niet positief. Tuchel bevestigde dat de Chelsea-spelers donderdagmiddag nog sneltesten ondergingen. De resultaten moeten wel nog bevestigd worden met PCR-tests. Lukaku is al enkele weken opnieuw fit na een zware enkelblessure. Hij moest zich de voorbije wedstrijden wel vaak tevreden stellen met een invallersrol. De voorbije dagen werden verschillende wedstrijden in de Premier League uitgesteld vanwege corona-uitbraken bij verschillende teams.