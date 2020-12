De spits van Inter en de Rode Duivels heeft er een beresterk 2020 op zitten. Sport/Voetbalmagazine ging met Romelu Lukaku, een van dé spitsen van het moment, spreken. Een voorsmaakje.

Romelu Lukaku was een sneltrein in 2020. Met 35 goals in het kalenderjaar hoot hij zonder twijfel bij de beste spitsen ter wereld. Bij Inter deed hij zelfs beter dan zijn illustere voorganger Ronaldo. En ook bij de Rode Duivels bleek hij niet te stoppen. Hij was al een tijdje topschutter aller tijden, maar bleef ook dit jaar maar scoren. Met nog eens vijf goals in vijf wedstrijden zit de bonkige spits nu al aan 57 stuks. Geen enkele Rode Duivel komt al maar in de buurt.

'Ik sta daar niet bij stil, bij cijfers', vertelt Romelu Lukaku in een Zoomgesprek. 'Mijn voordeel is dat ik op jonge leeftijd prof geworden ben. Ondanks mijn moeilijke eerste jaren bij de Rode Duivels wist ik honderd procent zeker dat ik daardoor op een dag topschutter aller tijden zou worden, ook omdat ik al jaren omringd ben door topspelers. Niet de records zijn mijn motor. Als je elf jaar als prof op het veld staat, is het logisch dat je een paar records breekt.'

Waaraan denkt Romelu Lukaku wanneer hij aan de aftrap staat? Aan scoren, winnen, of gewoon zich amuseren?

Romelu Lukaku: 'Aan winnen! In Italië gaat dat voor alles. Er is een enorm verschil met de voetbalbenadering in Engeland, dus concentreer ik me op wat me hier gevraagd wordt. Tactisch, waar ik moet lopen en waar ik moet staan, mag ik me niet vergissen. Nooit.'

Welke wedstrijden verkies je: als pivot met de rug naar doel, of degene waarin je de ruimtes in kan duiken?

Lukaku: 'Vroeger hield ik van verticaal voetbal. Ik vond mezelf het gevaarlijkst wanneer ik met mijn gezicht naar doel gericht stond. Ik ben snel, kan mijn directe tegenstander uitschakelen met een dribbel, of naar links maar ook naar rechts uitwijken. Dat was mijn spel vroeger, ook omdat ik vaak in ploegen zat die inzetten op de tegenaanval. Maar de nationale ploeg heeft me verplicht mijn speelstijl aan te passen.'

Ik wil de top vijf van beste spitsen ter wereld niet rangschikken, maar ik zit er wel in.' Romelu Lukaku

In welke zin?

Lukaku: 'Met de Rode Duivels waren we al snel de ploeg met het meeste balbezit die het minste ruimte kreeg. Roberto Martínez heeft er alles aan gedaan om me meer op mijn gemak te laten voelen met de rug naar doel, zowel met de nationale ploeg als bij Everton, toen. Op mijn twintigste moest ik nog veel leren, maar ik had al snel door dat, als ik op dat aspect zou trainen, ik in een wedstrijd kon doen wat ik wilde.'

Bij Inter vorm je samen met Lautaro het spitsenkoppel LuLa. Werkt dat goed?

Lukaku: 'Voor ik hier aankwam, heb ik wat wedstrijden van Inter bekeken en zag ik Lautaro soms alleen voorin. Ik voelde meteen dat het zou kunnen klikken als ze ons samen in de spits zetten. Soms is het zijn dag, een andere keer de mijne. Als je dat aanvaardt, komt alles goed.'

Hoe blijf je rustig en geduldig als het niet loopt zoals het moet, zoals de afgelopen weken?

Lukaku: 'Ik ben me bewust van de verantwoordelijkheid die ik draag, dus heb ik niet het recht om de armen te laten zakken. Als ik de armen laat zakken, heeft dat meteen een negatieve impact op de groep. Je hebt op het veld leiders nodig als ik, als Arturo Vidal, Nicolo Barella of Alexis Sanchez. Alleen met zo'n ingesteldheid kan je als team mentaal een knop omdraaien en een match doen kantelen.'

Antonio Conte heeft van jou nog meer een killer gemaakt, maar heeft ook José Mourinho daar een bijdrage aan gehad?

Lukaku: 'Mourinho leerde me beter te werken met het collectief, zowel wat pressing betreft als me beter te positioneren op het veld. Kijk maar met wat hij nu doet met Harry Kane.'

Je hebt ook veel respect voor Robert Lewandowski. Waar situeer je jezelf vandaag tussen de beste aanvallers ter wereld? In de top vijf?

Lukaku: 'Nu? In de afgelopen vijf maanden wel, ja (denkt na). Ik wil die top niet rangschikken van één tot vijf, maar ik maak er wel deel van uit, op dit moment.'

Door Thymoté Pinon

Lees het volledige interview met de Belgische topschutter aller tijden in Sport/Voetbalmagazine van 30 december.

