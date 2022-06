De terugkeer van Romelu Lukaku naar Inter Milaan wordt woensdag officieel aangekondigd. De 29-jarige Rode Duivel landde woensdagmorgen, iets voor 7 uur, op luchthaven Milaan-Linate. Later op de dag volgen zijn medische testen. Daarna volgt de handtekening. 'Ik ben zo blij terug te zijn', zei Lukaku op de luchthaven tegen de aanwezige pers. Hij poseerde er ook al met een sjaal van Inter.

Nauwelijks een jaar geleden verkocht Inter Lukaku voor een indrukwekkend bedrag van 115 miljoen euro aan Chelsea. Zijn avontuur in Londen werd geen succes, en Lukaku toonde zich erg blij terug in Milaan te zijn.

Dinsdagavond stonden al tientallen supporters te wachten op de luchthaven van Milaan, nadat Inter-directeur Giuseppe Marotta in de namiddag de terugkeer van 'Big Rom' naar de Nerazzurri had aangekondigd.

Volgens diverse media zouden Chelsea en Inter een akkoord hebben gevonden voor een huurdeal, zonder aankoopoptie. Inter zou Chelsea, exclusief bonussen, een bedrag van zo'n acht miljoen euro overmaken. Bij de Blues heeft Lukaku nog een contract tot medio 2026.

Lukaku was erg belangrijk voor Inter in het seizoen 2020-2021. Hij leidde de Milanese club naar een eerste titel in elf jaar. Bij Chelsea klikte het nooit helemaal met coach Thomas Tuchel, en ondanks 15 goals (over alle competities heen), zat hij er geregeld op de bank.

