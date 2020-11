De Rode Duivels hebben zich woensdagavond voor de eerste keer geplaatst voor de Final Four van de Nations League. Op de zesde en tevens laatste speeldag in groep 2 van de A-divisie haalden ze het in het King Power aan Den Dreef Stadion in Leuven met 4-2 van Denemarken, de laatste overgebleven tegenstander in de strijd om de groepswinst.

1-1 was niet meer dan een logische ruststand aan Den Dreef, maar zo bleef die dreiging van een mogelijk fatale tweede tegentreffer toch in de Leuvense lucht hangen. Nog voor het uur nam Romelu Lukaku echter de laatste twijfels weg. De spits van Inter mist zelden twee kansen in een wedstrijd en bij een snel genomen vrije trap van De Bruyne was Big Rom bij de pinken om de 2-1 in doel te trappen, een kwartier later maakte hij op een voorzet van Thorgan Hazard de verdienstelijke Denen ijskoud af met zijn tweede van de avond, doelpunten nummer 56 en 57 voor de Belgische topschutter aller tijden. De 3-2 in het slot na een onwaarschijnlijke blunder van Thibaut Courtois op een terugspeelbal van Nacer Chadli kwam te laat voor de Denen. Er was amper opnieuw afgetrapt toen Kevin De Bruyne de 4-2 eindstand op het bord zette met een pareltje.

Het was het best mogelijke scenario na een toch wel wisselvallige eerste helft. Net als tegen Engeland kwam er nochtans een droomstart tegen Denemarken: na amper drie minuten had FC Barcelona-bankzitter Martin Braithwaite aan de rand van de zestien niet al te veel zin om door te dekken op Youri Tielemans, die met een knal met links in de benedenhoek de Deense doelman Kasper Schmeichel kansloos liet. Voor man in vorm Tielemans al de tweede treffer in evenveel interlands, ook zondag tegen Engeland opende hij de score. Enkele dagen voordien had hij de Rode Duivels in de oefeninterland tegen Zwitserland bij zijn invalbeurt na rust op sleeptouw genomen om zo een 0-1 achterstand nog om te buigen in een 2-1 zege.

Rustige controle

Denemarken moest winnen om nog voorbij de Rode Duivels richting de Final Four te geraken en dus hadden de bezoekers plots twee doelpunten nodig om de uitschakeling te vermijden. Een lastige opdracht, want de troepen van Roberto Martinez controleerden rustig de wedstrijd en konden hun momenten om te prikken uitkiezen. Veel leverde dat echter niet op en net voorbij het kwartier leverde ook aan de overkant de eerste bal tussen de palen een doelpunt op. Braithwaite kreeg op rechts te veel tijd en ruimte om te trappen, zijn afgeweken schot belandde bij Kopenhagen-aanvaller Jonas Wind - verrassend aan de aftrap - en die kopte de gelijkmaker voorbij Courtois: 1-1. Een aanvallend gestart Denemarken rook zijn kans en niet veel later moest Courtois de meubelen redden op een poging van Braithwaite. Het drietal achterin bij de Belgen had het niet onder de markt met de Deense aanvalslijn, die op de loer bleef liggen. De Belgen kwamen in een boeiende eerste helft niet verder meer dan een kopbal van Romelu Lukaku, op voorzet van Kevin De Bruyne. Na de pauze maakte Lukaku het vervolgens koelbloedig af.

Dankzij de zege in hun laatste interland van 2020 eindigen de Belgen de groepsfase met vijftien punten, vijf meer dan Denemarken en Engeland. De Engelsen sloten hun campagne af met een 4-0 thuiszege tegen IJsland, dat puntenloos naar de B-divisie degradeert.

Met de kwalificatie spoelen de Belgen ook het debacle van twee jaar geleden in Zwitserland door. Toen werd er na een zware 5-2 nederlaag in een ijskoud Luzern in extremis nog naast de kwalificatie voor de Final Four van de eerste editie van de Nations League gegrepen. In het najaar van 2021 zijn wereldkampioen Frankrijk, Spanje en Italië de tegenstanders.

Rode Duivels kennen op 3 december tegenstander in halve finale

Op donderdag 3 december wordt na afloop van het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalconfederatie UEFA de loting voor de halve finales van de Nations League gehouden.

Ook zal het gastland dan bevestigd worden. In principe is dat Italië, winnaar in groep 1. Naast België en Italië plaatsten ook wereldkampioen Frankrijk en Spanje zich voor de Final Four. Opvallend, van de vier halvefinalisten van vorig jaar (winnaar Portugal, Nederland, Zwitserland en Engeland) kon geen enkel land zich voor de tweede keer op rij kwalificeren. De datums liggen wel al vast: de halve finales staan op 6 en 7 oktober 2021 op het programma, de finale en de wedstrijd om de derde plaats op 10 oktober. Maar eerst dus nog het EK van komende zomer.

Martinez: 'Toptoernooi'

Met ook nog Frankrijk, Spanje en Italië krijgen de Rode Duivels een gedroomde Final Four, zegt bondscoach Roberto Martinez. 'Die landen hebben er alles aan gedaan om zich te kwalificeren en dat toont aan dat het toernooi langzaam aan het uitgroeien is tot een toptoernooi. Het was een stevige beslissing om de oefeninterlands te vervangen, maar het is fantastisch voor de fans en voor iedereen die iets met de Rode Duivels te maken heeft. Het wordt een toptoernooi en details zullen over het resultaat beslissen', vertelde Roberto Martinez na de wedstrijd.

Ondanks een vroege voorsprong kregen de Rode Duivels het toch nog lastig tegen de stugge Denen. 'In de eerste helft lieten we hen na dat openingsdoelpunt terug in de wedstrijd komen. Op dat moment beseften we dat we iets te verliezen hadden en legden we onszelf te veel verantwoordelijkheid op. We vergaten te genieten en dat was beter na de rust. Denemarken dat vier doelpunten incasseert, het valt niet vaak voor. Het was het resultaat van een sterke reactie na de pauze.'

Sinds de start van de groepsfase in september lijken de Belgen iets meer resultaatgericht te spelen, en wat minder frivool. 'Er kunnen zeker nog zaken beter, zoals vandaag en ook in de tweede helft tegen Engeland. Op de eerste plaats is het de correcte houding van de spelers die ons naar de Final Four brengt. Als we enkele jaren geleden wat spelers misten, durfden we in de problemen komen. Vandaag misten we heel wat spelers en presteerden we nog. Het is dus eerder een combinatie van factoren.'

De beste Rode Duivel in dit laatste drieluik van het jaar was Youri Tielemans. Twee jaar geleden beschouwde Martinez hem als de kroonprins van het Belgische voetbal, intussen staat de middenvelder van Leicester City al heel wat hoger op de ladder. 'Van bij zijn debuut voelden we al dat hij bepaalde kwaliteiten had. Youri presteerde al heel jong op een heel hoog niveau bij Anderlecht en maakte pas een transfer naar het buitenland toen hij er klaar voor was. Hij is dan ook een voorbeeld voor Belgische jongeren. Bij de nationale ploeg brengt hij specifieke kwaliteiten bij: als spelmaker speelt hij altijd vooruit en met zijn personaliteit is hij zeker een toekomstige leider.'

Belgische bond passeert langs de kassa na kwalificatie

De kwalificatie voor de Final Four van de tweede editie van de Nations League levert de Koninklijke Belgische Voetbalbond (RBFA) meerdere miljoenen euro op.

In tegenstelling tot de eerste editie van de Nations League maakte de Europese Voetbalconfederatie UEFA deze keer geen bedragen officieel bekend. Volgens het Duitse nieuwsagentschap DPA bedraagt het prijzengeld in totaal 81,5 miljoen euro, waarvan 7,5 miljoen euro naar de winnaar gaat.

De zestien landen in de A-divisie, waaronder dus ook België, kregen allemaal een startpremie van 1,5 miljoen euro. De vier groepswinnaars Spanje, Frankrijk, Italië en België mogen nog eens anderhalf miljoen euro bijschrijven op hun rekening. De toernooiwinnaar krijgt 4,5 miljoen euro, de verliezende finalist 3,5 miljoen euro en ook voor de nummers drie en vier is er telkens een miljoen euro minder.

Andere media spreken over nog hogere bedragen: 2,5 miljoen euro startgeld en datzelfde bedrag bij kwalificatie voor de Final Four. De nummer vier zou dan 2,5 miljoen euro krijgen, nummer drie 3,5 miljoen euro, de verliezende finalist 4,5 miljoen euro en de winnaar liefst 6 miljoen euro.

