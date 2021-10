Chelsea kan minstens de twee eerstvolgende duels, zaterdag op de negende speeldag van de Premier League tegen Norwich City en komende week dinsdag tegen Southampton in de vierde ronde van de League Cup, geen beroep doen op de geblesseerde Romelu Lukaku, zo bevestigde coach Thomas Tuchel vrijdag tijdens een persmoment.

Lukaku liep woensdagavond in het door Chelsea met 4-0 gewonnen Champions League-duel tegen het Zweedse Malmö een verstuikte rechterenkel op. Big Rom moest toen op Stamford Bridge al na 23 minuten het veld geblesseerd verlaten. Op dat moment stond het al 2-0 in het voordeel van The Blues. Verdediger Andreas Christensen had na amper 9 minuten de score geopend, Jorginho verdubbelde na 21 minuten van op de stip de voorsprong.

Die strafschop was even voordien uitgelokt door de Belgische topschutter aller tijden. Lukaku wurmde zich voorbij de verdedigers richting Malmö-doelman Dahlin, maar Lasse Nielsen ging met een tackle aan de noodrem hangen en raakte daarbij Big Rom, die even later naar de kant hinkte. Ook zijn collega-aanvaller Timo Werner viel geblesseerd uit. Ook de Duitse international mist al zeker twee wedstrijden. 'Nadien zullen we de situatie voor beide spelers bekijken', aldus Tuchel, die zeker niet in detail wil treden. 'Ik wil hier niet zitten speculeren over hoelang ze al dan niet buiten strijd zullen zijn. Wat ik wel kan zeggen, is dat ze behandeld worden. Ze maken zich niet al te ongerust over de situatie.'

Momenteel is het dan ook nog onduidelijk of Lukaku fit zal geraken voor de laatste twee interlands in de WK-kwalificaties. Op 13 november spelen de Belgen thuis tegen Estland, drie dagen later wacht een verplaatsing naar Wales.

