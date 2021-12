Lukaku scoorde vorige zomer een toptransfer naar Chelsea, maar door onder meer een blessure en een covidbesmetting heeft hij daar nog niet veel plezier beleefd. Bij Sky Sports komt hij terug op zijn vertrek bij Inter en zijn situatie bij Chelsea.

Voor 120 miljoen euro verliet Romelu Lukaku in augustus zijn geliefde Inter, waar hij vorig seizoen nog Italiaans kampioen werd, voor Chelsea, de club van zijn dromen. Maar enkele maanden later lijkt Lukaku spijt te hebben van de manier waarop de transfer tot stand kwam. 'Ik denk dat alles wat er is gebeurd niet zo had moeten zijn', vertelt de Rode Duivel aan Sky Sports Italia. 'Hoe ik Inter verliet, hoe ik communiceerde met de fans... Dat stoorde me lang, maar het is nu pas het juiste moment om daarover te praten. Inter blijft voor altijd in mijn hart en ik ben zeker dat ik er ooit zal terugkeren, ik hoop het echt. En niet gewoon na mijn carrière, maar op een niveau dat nog steeds goed genoeg is om te winnen. Ik wil dus mijn excuses aanbieden aan de Interfans.'

Bij Chelsea loopt het echter nog niet zoals Lukaku zelf had gehoopt. Mede door een vervelende blessure en een besmetting met het coronavirus stond de Belg lange tijd aan de kant en werd hij al verschillende keren bekritiseerd in de Engelse pers. Bovendien leek Lukaku een tijdje lang niet in de plannen van coach Thomas Tuchel voor te komen. 'Fysiek ben ik volledig in orde, misschien zelfs nog meer dan voorheen. Maar ik ben niet tevreden met mijn situatie bij de club, dat is normaal. Ik denk dat de coach voor een andere formatie heeft gekozen, maar nu moet ik gewoon blijven werken en professioneel blijven. Ik ben niet blij, maar mag ook niet opgeven.'

Lukaku staat met Chelsea op een derde plek in de Premier League. In 17 wedstrijden kwam de Rode Duivel al aan 7 goals voor zijn nieuwe club uit Londen.

