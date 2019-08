Inter speelde als laatste ploeg zijn openingsmatch van de Serie A. Romelu Lukaku pikte meteen zijn doelpuntje mee in de makkelijke 4-0 overwinning tegen Lecce.

In Milaan zijn ze gek van Lukaku (26). Dat bewezen ze al bij zijn aankomst op de luchthaven, waar een talrijke menigte hem opwachtte. Ook in de openingsmatch van het nieuwe Italiaanse voetbalseizoen bleek de liefde voor de Belgische spits enorm. Zijn naam denderde over de tribunes van San Siro bij zijn eerste balcontact.

Altijd hongerig

Hetzelfde herhaalde zich na net geen uur spelen. Na een uithaal van zijn Argentijnse spitsmaatje Lautaro Martinez, was hij goed gevolgd en werkte de Belg af in de rebound. Typisch Lukaku. Altijd hongerig. Altijd op zoek naar dat doelpunt. Coach Antonio Conte was tevreden met de prestatie van zijn miljoenenaankoop. 'Hij is bereid om te werken voor de ploeg en staat in dienst van zijn teammaats. Vanavond heeft hij zijn entree gemaakt bij Inter op de best mogelijke manier.'

Van La Gazzetta kreeg hij een 7 op 10, enkel Marcelo Brozovic, Stefano Sensi (die ook debuteerde) en Antonio Candreva kregen een hogere score (7,5). Die laatste heeft dat grotendeels te danken aan zijn werelddoelpunt. De Italiaan knalde van bijna dertig meter in de verste winkelhaak. Een pareltje.

🤤 | Antonio Candreva zet de kroon op het werk! Wat een PARELTJE! 😍



Het stond overigens in de sterren geschreven dat Big Rom meteen ging scoren. Hij heeft er namelijk een gewoonte van gemaakt sinds hij van Chelsea op uitleenbasis vertrok naar West Brom. Daar prikte onze Belgische recordschutter ook meteen, net als bij Everton en Manchester United.