Romelu Lukaku trapt Manchester United naar kwartfinales Champions League

Geen Thomas Meunier in de basiself van de thuisploeg: onze landgenoot was hersteld van een hersenschudding, maar moest zich tevreden stellen met het bankzitterstatuut. Lukaku bezorgde zijn team in de tweede minuut een absolute droomstart: de Rode Duivel kwam alert tussen op een ziekenhuisbal van Thilo Kehrer in de Parijse defensie, omzeilde doelman Gianluigi Buffon en schoof het leer in het lege doel. PSG liet zich niet onbetuigd: vier minuten na de goal kwam Kylian Mbappé net te kort op een grondscherende voorzet. Het tempo lag hoog, PSG eiste de bal op en belegerde de vijandelijke zestien. In de twaalfde minuut bood Mbappé een inlopende Juan Bernat de gelijkmaker op een presenteerblaadje aan: 1-1. Acht minuten later vond diezelfde Bernat de vuisten van David de Gea. De bal bleef in de Parijse rangen, terwijl ManU moest terugplooien. De voorsprong van de Mancunians op het half uur kwam dan ook uit de lucht vallen: Buffon kon een hobbelend afstandsschot van Marcus Rashford niet klemmen, Lukaku was er als de kippen bij om de rebound tegen de netten te tikken. Met hernieuwde moed trok ManU ten strijde tot het rustsignaal.

Ook na de koffie kleefde de bal aan de vinnige Parijse voeten. Tien minuten na rust leek Angel di Maria een fraaie combinatie af te ronden met de gelijkmaker, maar het doelpunt van de Argentijn werd afgekeurd voor buitenspel. De kansen waren schaars in de tweede helft. In de 70e minuut mocht Meunier invallen en zijn aanvallende impulsen gaven de thuisploeg een nieuw elan. Tien minuten voor tijd kon de Rode Duivel vanuit een heel scherpe hoek uithalen, de vuisten van de Gea waren nodig. Enkele tellen later kwam Mbappé oog in oog te staan met de Spaanse doelman, maar het wonderkind had zijn dagje niet en gleed ongelukkig weg. In de nabeurt trof Bernat nog de paal. PSG leek af te stevenen op de kwartfinales, tot in de 92e minuut een schot van Diogo Dalot de arm van Presnel Kimpembe trof. Scheidsrechter Damir Skomina signaleerde eerst een hoekschop, maar wees na consultatie van de videobeelden alsnog naar de penaltystip. Marcus Rashford klaarde de klus en kegelde PSG genadeloos uit het kampioenenbal.