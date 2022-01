Terwijl de frustraties bij Chelsea intern hoger oplopen, nemen ook de twijfels rond Romelu Lukaku over Het Kanaal weer toe. Zowel de club als de speler hebben dringend doelpunten nodig.

Als je naar de statistieken van Chelsea kijkt dit seizoen, dan zien die er behoorlijk goed uit. In de Premier League maakten The Blues 48 goals in 24 wedstrijden, dat zijn gemiddeld twee doelpunten per match. Alleen Liverpool (58 goals) en Manchester City (55 goals) doen beter.Maar het valt niet te ontkennen dat het team van Thomas Tuchel de laatste weken meer moeite heeft om te scoren. Van de 48 doelpunten maakte het er immers 30 in de eerste twaalf duels, met onder meer een klinkende 7-0 tegen Norwich City (zonder Lukaku). In de laatste twaalf wedstrijden slaagde Chelsea er maar achttien keer in om te scoren. Bijgevolg nam de druk op de aanvalslinie de afgelopen weken overhand toe. En dat is, volgens bronnen in The Athletic, ook te merken aan coach Thomas Tuchel. Hij zou zijn offensieve spelers geregeld bekritiseren wanneer ze een kans missen of een foute beslissing nemen. Dat doet hij op een zodanig 'brutale' manier dat het hun zelfvertrouwen ondermijnt. Romelu Lukaku is dus niet de enige die niet gelukkig is met de huidige situatie. Een aantal spelers zou zelfs nu al aansturen op een vertrek komende zomer. Dat Tuchel voortdurend puzzelt in zijn voorlinie op zoek naar de magische formule om meer te scoren, wekt ergernis op bij de aanvallers.Hoewel er bij een topclub natuurlijk altijd mokkende sujetten rondlopen die het niet eens zijn met de gang van zaken, lijkt de sfeer bij Chelsea toch niet meer dezelfde te zijn als die van vorig seizoen. De camaraderie is zoek. Dat voelt Tuchel ook. Hij probeert dat op te lossen door zijn kern af en toe wat vrije dagen te geven, zodat ze kunnen herbronnen bij hun familie en met een frisse geest terug naar Stamford Bridge komen.Want Tuchel blijft intern bij Chelsea lof oogsten voor zijn peoplemanagementskills. Hij kan je keihard aanpakken op het veld, maar even later legt hij zijn arm om je schouder en vertelt hij je een grapje, aldus The Athletic. Dat hij oprecht zijn mening zegt en tijd neemt om beslissingen uit te leggen, wordt door veel spelers ook gewaardeerd.Het is koffiedik kijken hoe de relatie tussen Tuchel en Romelu Lukaku geëvolueerd is sinds hij hem tegen Liverpool (2-2) in de tribune zette (na zijn interview aan Sky Sports Italia). Na de met 1-0 verloren topper tegen Manchester City spaarde de Duitser zijn spits alleszins niet. 'Hij verloor veel ballen zonder dat er druk op hem gezet werd en in veelbelovende omstandigheden. Natuurlijk willen we hem bedienen, maar hij maakt deel uit van het team en hij moet zich ook dienstbaar opstellen.'De twee kansen die Lukaku niet kon verzilveren tegen de Citizens deden zijn reputatie over Het Kanaal ook geen goed. Er werden meteen vraagtekens geplaatst bij zijn 47 doelpunten in de vorige twee seizoenen bij Inter. 'Misschien is een competitie waarin de 40-jarige Zlatan Ibrahimovic en de 35-jarige Edin Dzeko nog kunnen uitblinken, toch niet zo'n graadmeter', klonk het in de column van Jonathan Wilson van The Guardian. Met 5 goals en 1 assist in 16 Premier Leaguematchen kan Romelu Lukaku voorlopig de criticasters de mond niet snoeren. Zijn laatste goal dateert van 29 december tegen Brighton. Dat zal de enige manier zijn om de twijfels die er ook vroeger al waren over hem in de Premier League, weg te nemen: scoren, scoren en nog eens scoren. Alleen met doelpunten zal hij de heersende negatieve perceptie over hem in Engeland kunnen counteren.