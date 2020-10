Romelu Lukaku (Inter Milaan) is vrijdag verkozen tot Speler van het Jaar van het voorbije Europa League-seizoen. De Rode Duivel troefde de andere genomineerden, middenvelders Ever Banega (Sevilla) en Bruno Fernandes (Manchester United), af. Lukaku scoorde zeven goals in zes Europa League-matchen. Met Inter verloor de aanvaller de finale tegen Sevilla met 3-2.

'Ik wil God bedanken om in deze positie te staan, te spelen voor de club waar ik altijd van gedroomd heb', zei Lukaku in een eerste reactie op de trofee, die hij kreeg uitgereikt in de marge van de loting voor het nieuwe Europa League-seizoen. 'Ik wil ook Sevilla feliciteren met de overwinning van de trofee.' Lukaku bedankte vervolgens ook zijn teammaats, technische staf, vrienden en familie. 'Ik wil het met Inter komend seizoen nog beter doen', besloot de topschutter aller tijden van de Rode Duivels.

Lukaku was niet aanwezig bij de loting in Nyon, maar reageerde in een opgenomen videoboodschap. Romelu Lukaku volgt op de erelijst van de Speler van het Jaar in de Europa League Eden Hazard op. De kapitein van de Rode Duivels kreeg de prijs vorig seizoen na zijn eindzege met Chelsea.

