Romelu Lukaku is woensdagavond op het 67e gala van de Gouden Schoen voor de eerste keer verkozen tot beste Belg in het buitenland.

De aanvaller van Inter Milaan verzamelde 363 punten en daarmee haalde hij het van Kevin De Bruyne (330), vorig seizoen nochtans verkozen tot Speler van het Jaar in de Premier League. In 2015 en 2016 werd KDB al twee keer op rij verkozen tot beste Belg in het buitenland. Nadien ging de prijs drie jaar op rij naar recordhouder Eden Hazard, die 2020 in het water zag vallen door veelvuldig blessureleed.

Zijn ploegmaat bij Real Madrid Thibaut Courtois werd derde met 99 punten. De nationale nummer een, die de prijs in 2013 en 2014 al kreeg, kreeg vorig seizoen voor de derde keer in zijn carrière de Trofeo Zamora, een onderscheiding van sportkrant Marca voor de minst gepasseerde doelman in de Spaanse voetbalcompetitie. Het aandeel van de Limburger in de landstitel van een nochtans matig Real was dan ook enorm.

De intussen 27-jarige Lukaku heeft bij Inter en de Rode Duivels een droomjaar achter de rug. Bij de Nerazzurri wierp hij zich op als de onbetwiste aanvalsleider en doelpuntenmachine. Afgelopen jaar trof Big Rom in alle competities samen liefst 35 keer raak voor Inter. Enige minpunt was dat die karrenvracht aan doelpunten de Noord-Italianen geen enkele prijs opleverde.

In de Europa League waren ze er nochtans heel dichtbij, maar verloren ze in de finale met 3-2 van FC Sevilla. In de Serie A sloten ze af op de tweede plaats, achter het toen ongenaakbare Juventus. Bij de Rode Duivels scoorde Lukaku in vijf interlands vijf doelpunten, waarmee hij de Belgen vlot naar de Final Four van de Nations League loodste.

De aanvaller van Inter Milaan verzamelde 363 punten en daarmee haalde hij het van Kevin De Bruyne (330), vorig seizoen nochtans verkozen tot Speler van het Jaar in de Premier League. In 2015 en 2016 werd KDB al twee keer op rij verkozen tot beste Belg in het buitenland. Nadien ging de prijs drie jaar op rij naar recordhouder Eden Hazard, die 2020 in het water zag vallen door veelvuldig blessureleed. Zijn ploegmaat bij Real Madrid Thibaut Courtois werd derde met 99 punten. De nationale nummer een, die de prijs in 2013 en 2014 al kreeg, kreeg vorig seizoen voor de derde keer in zijn carrière de Trofeo Zamora, een onderscheiding van sportkrant Marca voor de minst gepasseerde doelman in de Spaanse voetbalcompetitie. Het aandeel van de Limburger in de landstitel van een nochtans matig Real was dan ook enorm. De intussen 27-jarige Lukaku heeft bij Inter en de Rode Duivels een droomjaar achter de rug. Bij de Nerazzurri wierp hij zich op als de onbetwiste aanvalsleider en doelpuntenmachine. Afgelopen jaar trof Big Rom in alle competities samen liefst 35 keer raak voor Inter. Enige minpunt was dat die karrenvracht aan doelpunten de Noord-Italianen geen enkele prijs opleverde. In de Europa League waren ze er nochtans heel dichtbij, maar verloren ze in de finale met 3-2 van FC Sevilla. In de Serie A sloten ze af op de tweede plaats, achter het toen ongenaakbare Juventus. Bij de Rode Duivels scoorde Lukaku in vijf interlands vijf doelpunten, waarmee hij de Belgen vlot naar de Final Four van de Nations League loodste.