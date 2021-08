Romelu Lukaku werd woensdag door Chelsea officieel voorgesteld aan de pers. De Rode Duivel verscheen goedgeluimd en ambitieus voor de camera's.

'Ik ben fit en klaar om zondag tegen Arsenal mijn tweede debuut bij Chelsea te maken', liet hij noteren.

Terugkeer

'Het voelt goed om terug te zijn', begon Lukaku de persbabbel. 'Het voelt eigenlijk zelfs helemaal niet alsof ik in een nieuwe ploeg terechtkom. Ik was hier eerder en ken ook nog enkele spelers van toen.'

'Ik ben vooral heel blij de Europese kampioen te kunnen vervoegen', ging de aanvaller verder. 'Je merkt dat de ploeg hongerig is naar meer. Ze willen blijven winnen. Op training gisteren zag ik een goede intensiteit. Iedereen is scherp en ambitieus.

'Zelf ben ik dat ook. Ik ben matuurder geworden sinds mijn vorige periode in Engeland. Ik wil iets toevoegen aan deze groep en kan niet wachten om te spelen. Zondag tegen Arsenal kan dat al. Ik heb een goede voorbereiding bij Inter gehad en ben fit om te spelen.'

Systeem

Chelsea won vorig seizoen de Champions League, maar miste nog een echte topschutter. Dat zag ook Lukaku. 'Ik wil de ploeg helpen met het maken van goals. Het systeem van coach Thomas Tuchel is voor mij niet onbekend. Met de Rode Duivels spelen we hetzelfde systeem (3-4-2-1, red.).'

Lees verder onder de video

Romelu Lukaku maakte vorige week voor een bedrag van om en bij de 115 miljoen euro de overstap van Inter Milaan naar Chelsea. De voorbije twee seizoenen maakte hij maar liefst 64 doelpunten in 95 wedstrijden voor de Nerazzurri. Afgelopen seizoen hielp hij Internazionale aan een eerste landstitel sinds 2010. Lukaku werd bovendien tot beste speler van het seizoen in de Serie A verkozen.

