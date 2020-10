Hij zit al ruim een jaar in Milaan, werd tweede in de Serie A en verloor de finale van de Europa League, maar grote interviews gaf hij tot dusver nog niet. Tot nu. Een gesprek met de nationale nummer 9.

Romelu Lukaku (27) heeft alle kwaliteiten van een moderne voetballer: enorme fysieke kracht, goeie techniek en de persoonlijkheid van een leider. Met een combinatie van techniek en kracht wil Inter dit jaar kampioen worden, maar zelf wil hij gewoon elke dag beter worden. Hoe oud was je toen je met een bal gespot werd? Romelu Lukaku: 'Anderhalf jaar. We woonden toen in Luik, waar mijn vader voetbalde ( bij Seraing, nvdr). Zo vaak hij kon nam hij me mee naar de training. Hij kwam in 1990 naar België om te voetballen, maar hij had geen geluk met geld. Toen hij na tien jaar stopte, kocht hij geen huis of had hij geen geld op een spaarrekening staan. We moesten leven van 500 euro per maand. Daarom besloot ik om van voetballen mijn beroep te maken, om de moeilijke situatie van ons gezin te verbeteren. 'De opofferingen die ik mijn ouders zag maken om mij en mijn broer een toekomst te geven, maakten me mentaal sterk. Ik heb geen cadeaus gekregen. De eerste jaren gaf ik al mijn geld aan mijn ouders. Toen ik mijn eerste profcontract kreeg op mijn zestiende, heb ik een huis voor hen gekocht. Mijn grootvader langs moederszijde is de man die me op een dag duidelijk maakte dat de toekomst van heel de familie op mijn schouders rustte.' Hoeveel talen spreek je eigenlijk? Lukaku: 'Zeven. De enige taal die ik echt heb moeten leren, was Spaans. In de laatste twee jaar van het middelbaar kreeg ik drie uur Spaans, en daar legde ik me op toe, omdat ik toen dacht dat ik op een dag in de Spaanse Liga zou uitkomen. Door dat Spaans was het makkelijk om ook Italiaans te leren. Zodra ik bij Inter kwam, heb ik aan de trainer gevraagd om alleen maar Italiaans tegen me te praten. Ik verstond alles al, maar sprak het nog niet.' Ben je gelukkig in Italië? Lukaku: 'Ja. Dit is het beste land waar ik al gewoond heb. Je krijgt hier liefde en respect. Ook het voetbal bevalt me. Voetballen in Italië heeft van mij een betere speler gemaakt. Want ik ben iemand die beter wil worden, en nog belangrijker.' Wat voor een trainer is Antonio Conte? Lukaku: 'Een mentor, een vader. Iemand die begrijpt hoe ik in elkaar zit. Ik begrijp hem ook en ben hem dankbaar voor het respect dat hij altijd voor me had. Zes jaar geleden belde hij me al eens. Als je zijn ploegen ziet spelen, snap je dat je veel bij kan leren bij hem.' Wat heb je nodig om in het voetbal een leider te worden? Lukaku: 'Een positieve mentaliteit, de wil om altijd proberen beter te zijn dan de dag tevoren en je ploegmaats op elk moment willen helpen. Maar ook bereid zijn om af te zien en je verantwoordelijkheid op te nemen, op goeie én slechte dagen. Een ploeg wint ook dankzij de materiaalman en de clubdokter. Je wint en verliest samen. 'Elke dag wanneer ik opsta, wil ik beter worden. Soms speel ik goed, soms slecht, maar altijd geef ik het beste van mezelf, ook op training. De anderen lachen soms met mij omdat ik me zo opwind wanneer er iets niet loopt in een simpele trainingsmatch, maar zo zit ik in mekaar. De dag dat ik dat niet meer doe, stop ik. 'Na de nederlaag in de Europa Leaguefinale heb ik vier dagen met niemand gepraat. Daarna heb ik die knop omgedraaid. Alleen lijden maakt je beter. Winnen is zwoegen en karakter tonen, en je eigen mogelijkheden leren inschatten. Maar ook strijdlust tonen, willen terugvechten en honger hebben naar succes. Je mag eens verliezen, maar alleen om te leren winnen.' Hoe ga je om met racisme? Lukaku: 'Het is in alle competities aanwezig, hoewel het absurd lijkt, met zoveel nationaliteiten in elke club. In elke kleedkamer heb je iemand met een andere huidskleur, een ander geloof, een andere taal. Respect tonen voor iedereen is waar alles mee begint. Ik had hier problemen met racisme, heb daarop gereageerd, en daarna kreeg ik er niet meer mee te maken. Ik weet ook dat de paar tientallen die me uitfluiten niet opwegen tegen de duizenden die zich correct gedragen. Ik geloof echt dat de absurditeit van racisme straks verleden tijd zal zijn.' Wie is de middenvelder die je als spits het best lanceerde? Lukaku: ' Kevin De Bruyne, zonder twijfel. Ik ken hem al veertien jaar, hij is van een onwaarschijnlijk niveau.' Had je met de Rode Duivels gezien jullie kwaliteiten al niet meer moeten winnen? Lukaku: 'Het EK 2016 in Frankrijk hadden we moeten winnen. Op het WK deed Frankrijk tactisch wat het moest doen. Wij betaalden het gebrek aan ervaring op topniveau en hebben eens te meer geleerd van een nederlaag. Nu beseffen we dat je wedstrijden wint door overtuiging, dat je om te winnen niet het meeste balbezit of het mooiste voetbal moet brengen.' Welk moment uit je carrière zal je je altijd herinneren? Lukaku: 'Mijn eerste goal als prof op mijn zestiende. Dat was het moment waarop ik besefte dat ik iets had bereikt, dat ik het leven van mijn familie zou veranderen. Een doelpunt op je zestiende kan je leven veranderen, en zo is het met mij gegaan.' Als een jonge fan je vraagt wat voetbal betekent, wat antwoord je dan? Lukaku: 'Nederigheid, goesting om te werken, een goed hoofd op de schouders en honger. Honger hebben om te winnen, en hard werken om dat te bereiken. Elke seconde van elke wedstrijd.' Walter Veltroni