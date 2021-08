Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, bespreekt het voetbalweekend met binnen- én buitenlands voetbal.

Romelu Lukaku die naar Chelsea gaat terwijl hij voor het EK liet weten dat hij bij Inter wilde blijven. Een verrassende transfer?

...

Romelu Lukaku die naar Chelsea gaat terwijl hij voor het EK liet weten dat hij bij Inter wilde blijven. Een verrassende transfer?Jacques Sys: 'Toch niet helemaal. Inter heeft financiële problemen, gaat besparen en moet verkopen. Net zoals de meeste Italiaanse clubs die op drijfzand zijn gebouwd. Juventus bijvoorbeeld waarvan je moet afwachten of ze Cristiano Ronaldo gaan houden. Of AS Roma dat wel met grote sier José Mourinho aantrok als nieuwe trainer maar 500 miljoen euro schulden heeft. Die clubs leven en overleven bij gratie van investeerders. Maar wat als die plots anders gaan denken?'Van Lukaku is het bekend dat zijn hart voor Chelsea slaat. Hij moest er vertrekken maar keert nu door de grote poort terug. Beter en doeltreffender dan ooit te voren. Lukaku zal ook bij Chelsea vlammen. Hij komt terecht in een uitstekende ploeg en gaat werken onder een zeer gedreven trainer als Thomas Tuchel. Die zichzelf meer als een voetballeraar beschouwt dan als een trainer. Wie weet steekt Lukaku nog iets van hem op.'Bij Barcelona komt er met het vertrek van Lionel Messi een einde aan een tijdperk.Sys: 'Barcelona werd de laatste tijd wel vaker FC Messi genoemd. Alles draaide rond hem. Hij is de meest besproken voetballer ter wereld. Terwijl hijzelf nooit iets zei. Dat je Messi niet kan houden terwijl hij zijn salaris wilde halveren toont hoe scheef de financiële situatie daar was gegroeid. Maar daarmee is de balans nog niet in evenwicht.'Barcelona werd groot door Messi, maar ook omdat het spelers uit de eigen jeugdopleiding liet doorstromen. Dat is nu een stuk minder, maar die kaart moeten ze meer dan ooit trekken. Er werd de afgelopen jaren echt veel geld over de balk gegooid. En er werden spelers aangetrokken die je dan in schijven aan hun vorige club moet betalen. Zoals Frenkie de Jong, voor 75 miljoen euro overgenomen van Ajax.'In de Jupiler Pro League zorgde Antwerp voor het resultaat van de vorige speeldag: 2-5 op Standard.Sys: 'Antwerp is onder Brian Priske aan een leerproces bezig. Dan moet je ook na twee opvolgende nederlagen geduld hebben. Het vergt tijd om met een hoge pressing de tegenstander onder druk te zetten, zoals de trainer dat heel nadrukkelijk wil. Sommigen noemen zijn manier van werken een revolutie. De ene speler pikt dat sneller op dan de andere.'Die forse zege is uiteraard goed voor het vertrouwen. Maar het vraagt wel bevestiging. Volgende vrijdag op Sporting Charleroi. Het is in ieder geval een vreemde competitie. Club Brugge dat thuis tegen Eupen en Cercle twee op zes pakt, Union dat maar blijft doorgaan, KV Mechelen dat sterk begint en nu twee keer na elkaar verliest, AA Gent dat met Beerschot nu laatste staat, KV Oostende dat met een 0-3-nederlaag tegen Charleroi aan de competitie begint en dan zes op zes pakt. Er valt absoluut geen lijn te trekken.'Maar het meest opvallende vond ik de uitspraak van Luka Elsner die na de 1-2-nederlaag van KV Kortrijk tegen KRC Genk zei dat hij de verkeerde wissels had doorgevoerd. Trainers die achteraf zeggen dat ze een fout hebben gemaakt, dat is echt heel zeldzaam.'