Ronald Koeman ondertekende een contract tot juni 2022 als hoofdcoach bij FC Barcelona, melden de Catalanen.

'Welcome home', klinkt het op de sociale media van Barcelona. Amper twee dagen na het ontslag van Quique Setién heeft de Catalaanse club al een opvolger gevonden, Ronald Koeman. De 57-jarige Nederlander tekende voor twee seizoen bij de club van zijn hart en verlaat zo het Nederlandse elftal als bondscoach. Daar neemt voorlopig Dwight Lodeweges over als interim-bondscoach.

'Ik vond het een eer om bondscoach van Nederland te zijn. De afgelopen twee en een half jaar heb ik er alles aan gedaan om successen met Oranje te behalen. Ik kijk met trots terug op wat we samen in die periode hebben bereikt. Het Nederlands elftal heeft een mooie toekomst, daar ben ik van overtuigd. Dat Barcelona mijn droomclub is, weet iedereen. Het voelt voor mij heel bijzonder daar coach te kunnen worden', aldus Koeman in een persbericht van de KNVB.

Koeman is geen onbekende in Barcelona en ziet met de overgang een droom in vervulling gaan. Als verdediger verdiende hij er van 1989 tot 1995 zijn brood. Later was hij er ook nog assistent van Louis van Gaal (1999-2000) en trainer van het belofte-elftal (2000-2011). Hoofdtrainer was hij bij Vitesse (2000-2001), Ajax (2001-2006), Benfica (2005-2006), PSV (2006-2007), Valencia (2007-2008), AZ (2009), Feyenoord (2011-2014), Southampton (2914-2016), Everton (2016-2017) en het Nederlandse elftal (sinds 2018).

In Barcelona volgt Koeman de maandag ontslagen Quique Setién op. Die werd geslachtofferd nadat Barcelona vrijdag in de kwartfinales van de Champions League met 8-2 vernederd werd door Bayern München. Eerder had Barcelona ook al de landstitel aan aartsrivaal Real Madrid moeten laten, in een seizoen dat zonder prijs werd afgesloten. Het rommelt immers stevig bij de Catalanen, waar een heuse paleisrevolutie aan de gang is. Dinsdag werd immers ook technisch directeur Eric Abidal aan de deur gezet. De Fransman werd door velen aanzien als de oorzaak van de huidige malaise. Een dag later stelde Barça met Ramon Planes al een opvolger aan. Planes was eerder de assistent van Abidal.

