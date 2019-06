Nederland hoopt zich te plaatsen voor de finale van de Nations League, maar moet daarvoor donderdagavond in Guimarães voorbij Engeland.

De referentiewedstrijd bestaat voor Nederland. Dat was de thuisinterland tegenover Frankrijk vorig jaar in november, toen Oranje met 2-0 te sterk was voor Antoine Griezmann en co. Het team van bondscoach Ronald Koeman, die een basisplaats voorziet voor het Liverpoolduo Virgil van Dijk-Georginio Wijnaldum, zal dat allerhoogste niveau moeten halen om zondagavond in Porto om 20.45 uur te kunnen aantreden tegenover Portugal of Zwitserland.

De grootste kwaliteit van Engeland kent de 56-jarige oud-verdediger. 'Het grootste gevaar is dat ze een aantal spelers hebben met veel snelheid en een individuele actie. Jongens die vanuit het niets een doelpunt kunnen maken. Dat blijft altijd het moeilijkste aspect, om dat soort van voetballers een hele wedstrijd in de gaten te houden. We zullen dus echt heel goed moeten zijn.'

Stevige uitbrander

In 1988 had Koeman een belangrijke rol in het behalen van de Europese titel, deze week maakt Oranje kan op een tweede prijs in zijn geschiedenis. In september hervat Nederland zijn EK-kwalificatieduels voor het eindtoernooi volgend jaar met een uitwedstrijd bij Duitsland, nadat ze eerder in groep C met 4-0 wonnen van Wit-Rusland, maar ook met 2-3 verloren van de Mannschaft.

Veelgeprezen wordt de jongere broer van ex-KV Mechelenspeler Erwin in eigen land. Zo gaf Koeman zijn kapitein Van Dijk een stevige uitbrander, toen hij in de uitwedstrijd tegen Frankrijk voor de Nations League niet vrijuit ging bij de winnende treffer van Olivier Giroud. 'Het moment om mijn boosheid te laten zien', beweert de ex-Barcelonaspeler. 'Wanneer je de aanvoerder verbaal aanpakt, dan kan je iets teweeg brengen in een groep. Daar ben ik me goed bewust van.'

Een wijsheid die hij meekreeg van Johan Cruijff, zijn coach en mentor in het begin van de jaren negentig bij de Catalaanse grootmacht. 'Hij hield me altijd voor dat het makkelijk is om iemand die onderaan in de hiërarchie staat, te bekritiseren. Maar wanneer je als trainer een bepalende speler aanpakt, dan krijg je credits van het gehele team.'

Frivole ploeg

Die ingreep stond ook symbool voor het nieuwe elan bij Oranje: niet tevreden zijn met de vaststelling dat je gelijke tred houdt met de wereldkampioen, maar ontgoocheld zijn omdat er geen goed resultaat werd geboekt. Vanaf zijn aanstelling in februari 2018 - met een overeenkomst voor vier en een half jaar - transformeerde Koeman de Nederlandse nationale ploeg tot een frivole ploeg die plezier en ambitie uitstraalt.

De eerste wedstrijd onder zijn bewind was ook tegen Engeland. In maart 2018 werd het in de Johan Cruijff Arena van Amsterdam via Jesse Lingard 0-1. 'Ik denk dat wij ons sindsdien meer verbeterden', oordeelt Koeman. Met andere woorden: hij wil graag al eens oogsten.