Cristiano Ronaldo heeft woensdag op Instagram beloofd om binnenkort zijn 'waarheid' met de wereld te delen over zijn situatie. Die leverde de jongste maanden al veel geruchten, debat en artikels op. Ronaldo meent dat 'de media leugens vertellen'.

Verschillende media schrijven dat de 37-jarige Ronaldo, vijfvoudig Gouden Bal-winnaar, wil vertrekken bij Manchester United. Daar ligt hij nog een jaar onder contract maar de rode ploeg uit Manchester speelt geen Champions League dit seizoen, volgens enkele media de reden waarom hij zou willen vertrekken. United houdt ondanks alles al een tijd vol dat Ronaldo niet te koop is en deel uitmaakt van de plannen van nieuwbakken coach Erik ten Hag.

Ronaldo reageerde woensdag op Instagram op een bericht van een fanaccount dat verwees naar een gerucht dat de Portugees met Atletico Madrid verbond. 'Ze zullen de waarheid weten wanneer ze mij interviewen over enkele weken', schreef de aanvaller. 'De media vertellen leugens. Ik heb een notitieboekje bijgehouden en in de laatste paar maanden klopten slechts vijf van de honderd berichten over mij. Stel je dat voor.'

Manchester United beleeft op dit moment de slechtste seizoensstart in meer dan honderd jaar. Afgelopen weekend verloor ManU met 4-0 bij Brentford, Ronaldo speelde de hele wedstrijd. United staat allerlaatste na twee speeldagen en ontvangt vicekampioen Liverpool op de derde speeldag.

Voormalig Manchester United-speler Gary Neville, uitgesproken criticus van de huidige eigenaars van de club, vroeg Ronaldo op Twitter om zijn verhaal zo snel mogelijk te brengen: 'Waarom moet de beste United-speler ooit (in mijn opinie) twee weken wachten tot hij de fans de waarheid vertelt? Sta nu op en spreek. De club is in crisis en heeft leiders nodig. Hij is de enige die de situatie bij het nekvel kan grijpen!'

