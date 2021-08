Cristiano Ronaldo zal zijn vierde en laatste contractjaar bij Juventus gewoon uitdoen. Dat heeft zijn coach Massimiliano Allegri zaterdag verklaard als reactie op de vele geruchten over een mogelijk vertrek van de Portugese superster.

'Ronaldo heeft aan mij gezegd dat hij blijft. Laten we duidelijk zijn over dat punt', zei Allegri, daags voor de eerste competitiematch van de Oude Dame tegen Udinese. 'Hij heeft altijd goed getraind en is altijd beschikbaar geweest. Ik heb de geruchten in de kranten ook gelezen, maar van zijn kant is er nooit een wens geweest om Juventus te verlaten.'

De 36-jarige Ronaldo liet eerder deze week zelf van zich horen met een post op Instagram. Hij ontkende daarin met klem geruchten over een mogelijke terugkeer naar Real Madrid.

Juventus werd vorig seizoen na negen jaar heerschappij door het Inter van Romelu Lukaku onttroond als Italiaans kampioen, ondanks 29 doelpunten van CR7 die daarmee topschutter werd voor Lukaku (24 goals). Ook de Champions League werd een teleurstelling met een exit in de achtste finales tegen Porto. Juventus won wel de Italiaanse beker. 'Net zoals elk jaar willen wij alle competities winnen', onderstreepte Allegri, die deze zomer na twee jaar afwezigheid terugkeerde bij Juventus om de gebuisde Andrea Pirlo te vervangen. 'Laten we het stap voor stap aanpakken en proberen om de eerste match te winnen in Udine. Het wordt een evenwichtig kampioenschap. Je moet geen pieken van 100 laten volgen door 30 maar proberen een snelheid van 80 à 90 aan te houden', besloot de coach, die met de Bianconeri vijf keer op rij kampioen werd (2015-2019).

