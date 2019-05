Real Valladolid vecht nog tegen de degradatie, maar de Braziliaanse voorzitter heeft het al over de Champions League.

Met nog twee speeldagen te gaan in de Primera División is Real Valladolid nog niet zeker van het behoud. De club uit Castilië werd begin dit seizoen overgenomen door de Braziliaanse ex-topspeler Ronaldo. In de daaropvolgende vijf wedstrijden werd een schitterende 13 op 15 gehaald en werd er al luidop gedroomd van Europees voetbal. Maar ondertussen is het tij...