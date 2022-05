Manchester United speelde maandagavond zijn laatste competitiewedstrijd van het seizoen voor eigen publiek. Laagvlieger Brentford ging met 3-0 voor de bijl en Man U had de zege onder meer te danken aan een strafschopgoal van Cristiano Ronaldo.

Na de wedstrijd nam de Portugese superster de tijd om via Instagram de aanhang van de Red Devils te bedanken voor hun steun in een voor Manchester United bleek seizoen. 'Opnieuw was de steun vanuit de tribunes fantastisch. Laten we dit moment van de laatste thuiswedstrijd van het seizoen op Old Trafford gebruiken om onze ongelofelijke supporters te bedanken. Zij beleefden een moeilijk seizoen aan onze zijde en gaven ons nooit op.'

Ronaldo heeft bij Manchester United nog een contract voor een seizoen maar de voorbije dagen verschenen in de Engelse media berichten dat hij op een vertrek zou azen. In zijn boodschap aan de fans laat de 37-jarige aanvaller daar alvast niets van merken. 'Jullie steun betekent alles voor ons en ons doel is om elke dag beter te worden, zodat we kunnen bereiken wat wij allemaal willen: glorie voor Man. United!', besluit hij.

Met nog twee competitieduels voor de boeg is Man U teleurstellend zesde in de Premier League met 58 punten. Nummer vier Arsenal, dat het laatste Champions League-ticket in handen heeft, heeft vijf punten meer en twee matchen minder gespeeld. Onder de nieuwe coach Erik ten Hag zal er volgend seizoen waarschijnlijk dus niet in het kampioenenbal worden gespeeld.

