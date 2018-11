Ronaldo-effect bij Valladolid

Het Ronaldo-effect. Voor Marca is het na de zege van Real Valladolid bij Betis duidelijk. Toen de Braziliaan begin september meerderheidsaandeelhouder werd van de Spaanse ploeg, had de nieuwkomer in eerste klasse nog geen goal gemaakt, en uit drie wedstrijden één punt gepuurd. Anderhalve maand later zag de wereld er veel leuker uit: 13 op 15 in de vijf matchen die volgden en nu zaterdag een bezoek aan Bernabéu. Europees voetbal wenkt! En dat met een overwegend Spaans elftal gemend door een Spaanse trainer: SergioGonzález, een Catalaan die als verdedigende middenvelder een handvol wedstrijden met de nationale ploeg speelde en zijn carrière vooral doorbracht bij Deportivo La Coruña. 'We moeten vooral rustig blijven', predikte die de voorbije weken. Veel spektakel brengt hij niet, zijn ploeg haalt zelden meer dan 40 procent balbezit en schiet amper op doel, maar renderen doet zijn voetbal wel. 'Deze punten nemen ze ons niet meer af.'

Of Ronaldo daarmee tevreden is? We zullen het zien tijdens de volgende transferperiode. Geslaagd is zijn intrede in elk geval, maar voor de voetbalwereld in Spanje blijft de vraag: vanwaar komt het geld? Uit eigen zak, zegt zijn entourage. Dan moet die behoorlijk diep zijn. In het voorjaar van 2017 bedroeg de schuld bij het ministerie van Financiën 19 miljoen euro en ongeveer eenzelfde bedrag wilde de vroegere eigenaar. Met het hoofd amper boven water onderhandelde die met Chinezen, Mexicanen en ook met Ronaldo. Begin september kwam het rond.

De tv-gelden van de promotie gingen naar overheidsaflossingen: van de 19 miljoen rest nog 3 miljoen euro. Voor een bijkomende investering van 21 miljoen kreeg Ronaldo 51,05 procent aandelen. De entourage van de Braziliaan geeft wel toe dat er gesprekken waren (en zijn) met een investeringsfonds (Ben Oldman Partners), maar dat die met de ploeg en deze deal niks te maken hebben.