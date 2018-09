Ronaldo heeft grootse plannen met Valladolid

Voor het eerst sinds 2014 is Real Valladolid, de club uit de gelijknamige universiteitsstad in het noordwesten van Spanje, terug in La Liga. Op het veld brachten de paars-witten nog niet veel spektakel - twee keer 0-0 en 0-1-verlies tegen FC Barcelona - maar buiten de lijnen des te meer. Vorige week raakte immers bekend dat Ronaldo voor 30 miljoen euro 51 procent van de aandelen kocht van de club. De Braziliaanse oud-spits mikt vooral op een rol achter de schermen, want de huidige voorzitter Carlos Suárez, al zeventien jaar op post, mag blijven. Die klonk enthousiast: 'De komst van Ronaldo ...