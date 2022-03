Met een hattrick in het competitieduel met Manchester United tegen Tottenham Hotspur (3-2) is Cristiano Ronaldo zaterdagavond topschutter aller tijden geworden in officiële duels.

CR7 heeft nu 807 doelpunten achter zijn naam staan in officiële wedstrijden en daarmee doet hij beter dan Josef Bican, die volgens statistieken van de Wereldvoetbalbond FIFA 805 doelpunten gescoord heeft. Bican scoorde die doelpunten in een ver verleden, tussen 1931 en 1955 voor een resem clubs in zijn geboorteland Oostenrijk en Tsjechië, en voor de nationale teams van Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Bohemen-Moravië. Na zijn spelerscarrière was hij gedurende enkele jaren (1969-1972) in België trainer bij KSK Tongeren. Op 12 december 2001 overleed hij in de Tsjechische hoofdstad Praag.

Pelé, Romario, Messi

Volgens zijn eigen berekeningen scoorde de Braziliaanse voetballegende Pelé destijds 1283 doelpunten, maar daarbij telde hij ook zijn goals in niet-officiële wedstrijden mee. Officieel staat de teller van Pelé op 767 doelpunten. Ook Romario claimt meer dan duizend doelpunten te hebben gemaakt, maar ook hij telt doelpunten in oefen- en galawedstrijden mee. Andere bronnen zetten hem op 772 doelpunten.

Lionel Messi zit aan 759 officiële goals.

Cristiano Ronaldo scoorde voor zijn clubs Sporting, Manchester United, Real Madrid en Juventus 692 doelpunten en daarnaast ook nog 115 keer voor het Portugese nationale elftal, waardoor hij ook topschutter aller tijden is wat betreft interlanddoelpunten. In de geschiedenisboeken van United staat CR7 met 96 treffers voor de club intussen op de vierde plaats, net voor de Nederlander Ruud van Nistelrooij (95), die hij zaterdag voorbijstak. Wayne Rooney is er clubtopschutter met 183 treffers.

CR7 heeft nu 807 doelpunten achter zijn naam staan in officiële wedstrijden en daarmee doet hij beter dan Josef Bican, die volgens statistieken van de Wereldvoetbalbond FIFA 805 doelpunten gescoord heeft. Bican scoorde die doelpunten in een ver verleden, tussen 1931 en 1955 voor een resem clubs in zijn geboorteland Oostenrijk en Tsjechië, en voor de nationale teams van Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Bohemen-Moravië. Na zijn spelerscarrière was hij gedurende enkele jaren (1969-1972) in België trainer bij KSK Tongeren. Op 12 december 2001 overleed hij in de Tsjechische hoofdstad Praag. Volgens zijn eigen berekeningen scoorde de Braziliaanse voetballegende Pelé destijds 1283 doelpunten, maar daarbij telde hij ook zijn goals in niet-officiële wedstrijden mee. Officieel staat de teller van Pelé op 767 doelpunten. Ook Romario claimt meer dan duizend doelpunten te hebben gemaakt, maar ook hij telt doelpunten in oefen- en galawedstrijden mee. Andere bronnen zetten hem op 772 doelpunten.Lionel Messi zit aan 759 officiële goals.Cristiano Ronaldo scoorde voor zijn clubs Sporting, Manchester United, Real Madrid en Juventus 692 doelpunten en daarnaast ook nog 115 keer voor het Portugese nationale elftal, waardoor hij ook topschutter aller tijden is wat betreft interlanddoelpunten. In de geschiedenisboeken van United staat CR7 met 96 treffers voor de club intussen op de vierde plaats, net voor de Nederlander Ruud van Nistelrooij (95), die hij zaterdag voorbijstak. Wayne Rooney is er clubtopschutter met 183 treffers.