Ronaldo over zijn zaak: 'Voor mijn moeder en mijn zussen is dit het ergste'

De Portugese stervoetballer wordt ervan beschuldigd in 2009 een vrouw te hebben aangerand in een hotelkamer in Las Vegas.

'Uiteraard weegt deze geschiedenis op mijn leven. Beeld je eens in wat het zou betekenen als iemand jou een verkrachter noemt', vertelt de 33-jarige Ronaldo in de editie van France Football die dinsdag verschijnt. 'Ik heb een partner, vier kinderen, een moeder die ouder wordt, zussen, een broer, een familie met wie ik heel close ben. Ik heb het dan nog niet over mijn reputatie, die voorbeeldig is.'

'Mijn zoontje is nog te jong om dit te begrijpen. Voor mijn moeder en mijn zussen is dit het ergste'.

'Ik weet wie ik ben en wat ik heb gedaan. Op een dag zal de waarheid aan het licht komen. De mensen die vandaag kritiek op mij hebben en van mijn hele leven een circus willen maken, zij zullen het dan wel weten.'

Begin oktober opende de politie van Las Vegas een onderzoek na belastende verklaringen van Kathryn Mayorga. Die vrouw, vandaag 34, beweert op 13 juni 2009 door Ronaldo te zijn verkracht in een hotelkamer in Las Vegas na een avondje stappen. Volgens de Portugees hadden de twee een relatie met 'wederzijdse toestemming'.

Lees ook De zaak-Ronaldo: het volledige verhaal

Vertrek bij Real

In hetzelfde interview heeft Ronaldo het ook over zijn felbesproken overgang van Real Madrid naar Juventus. 'Ik voelde binnen de club, en dan vooral bij de voorzitter (Florentino Perez), dat ik niet meer op dezelfde manier werd bekeken. De eerste vier of vijf jaar had ik het gevoel Cristiano Ronaldo te zijn. Daarna minder,' zegt hij over zichzelf in de derde persoon.

Het vertrek van coach Zinédine Zidane speelde voor een stuk mee in zijn beslissing om de Koninklijke te verlaten, maar was niet doorslaggevend. 'Het was gewoon een van die kleine details die mijn gevoel bevestigden over de situatie binnen de club op dat moment,' stelt Ronaldo, die niet naar Turijn vertrok voor het geld. 'Als het mij daarom te doen was, dan ging ik wel naar China. Daar kon ik vijf keer meer verdienen dan bij Real,' onderstreept hij.

Gouden Bal

Op 3 december wordt de Gouden Bal uitgereikt. Ronaldo gelooft dat hij het verdient de prestigieuze prijs opnieuw te winnen. 'Ik droom ervan hem voor de zesde keer te winnen. In dat geval steek ik Lionel Messi voorbij,' besluit hij.