Ronaldo schiet Juventus met hattrick de kwartfinales in, Manchester City vernedert Schalke

Juventus won tegen Atletico Madrid met 3-0, alle doelpunten kwamen van Cristiano Ronaldo. De heenwedstrijd was op 2-0 voor Atletico geëindigd. Manchester City, dat ook de heenwedstrijd met 2-3 won, vernederde Schalke met 7-0. Kevin De Bruyne en Vincent Kompany ontbraken geblesseerd.

Juventus leek na vier minuten het ideale scenario te gaan schrijven toen Chiellini de bal in het doel van Atletico duwde, maar scheidsrechter Kuipers zag een overtreding van Cristiano Ronaldo op doelman Jan Oblak. De Nederlander vroeg nog bijstand van de VAR, maar die bevestigde het oordeel: doelpunt afgekeurd.

De Italianen bleven wel druk naar voren zetten, en uiteindelijk resulteerde dat in de 1-0 met het hoofd van Ronaldo (27.). Juventus bleef dominant voetballen en net na de pauze maakte Ronaldo (48.) er alweer met het hoofd 2-0 van. Lang leek de wedstrijd op verlengingen af te stevenen, maar toen Correa zes minuten voor tijd op de hielen van Bernardeschi trapte, ging de bal op de stip. Wie anders dan Ronaldo (86.) trapte de 3-0 staalhard in de rechterbenedenhoek.

Manchester City had even tijd nodig om onder stoom te komen, maar na 35 minuten opende Sergio Agüero vanop de stip de score met een panenka. Amper drie minuten later verdubbelde de Argentijn die score na een hakje van ploegmaat Raheem Sterling. En ook de 3-0 viel nog voor de rust: vier minuten na de tweede van Agüero brak Leroy Sané door en schoot met een gekruist schot voorbij doelman Fährmann.

Tien minuutjes bleef het na de pauze stil, tot Sterling (46.) er op aangeven van Sané 4-0 van maakte. De assistgever was bij nummer vijf dezelfde, het doelpunt kwam van de voet van Bernardo Silva (71.). Zes minuten later gaf Sané zijn derde assist, Phil Foden maakte zijn eerste doelpunt in de Champions League. En nog was de vernedering voor Schalke niet afgelopen. Gabriel Jesus (84.) maakte het feestje in het slot compleet: 7-0.