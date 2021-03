Met drie doelpunten tegen Cagliari, de zevende zuivere hattrick in zijn carrière, bracht Cristiano Ronaldo zijn doelpuntentotaal in officiële wedstrijden zondag op 770. de Portugese sterspeler van Juventus doet daarmee drie stuks beter dan het record dat Pelé lange tijd op de tabellen had staan en kreeg meteen felicitaties van de Braziliaanse voetballegende.

'Ik bewonder je en hou ervan je te zien spelen', postte de 80-jarige Pelé op zijn Instagram account. 'Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik je vandaag niet kan omhelzen'.

Volgens zijn bio op de sociale media scoorde Pelé 1283 doelpunten, maar dan telt hij ook die in niet-officiële wedstrijden mee.

'Ik ben heel blij en fier dat ik helemaal bovenaan de eeuwige topschutterslijst sta', schreef de 36-jarige Ronaldo eveneens op Instagram. 'Als kind had ik er nooit van durven dromen dat ik het record van Pelé zou verbeteren.'

Ronaldo scoorde 5 doelpunten voor Sporting Lissabon, 118 voor Manchester United, 450 voor Real Madrid, 95 voor Juventus en 102 voor het Portugese nationale elftal.

Of hij het record nu echt in handen heeft, blijft wel voer voor discussie. Verschillende bronnen zijn het er niet over eens welke wedstrijden als officieel bechouwd moeten worden. Zo is voor de Gazzetta dello Sport de Tsjech Josef Bican met 805 doelpunten nog altijd de topscorer aller tijden. De Braziliaan Romario berekende zelf dat hij duizend doelpunten scoorde, maar telt dan ook onder meer jeugdwedstrijden mee. Volgens sommige bronnen komt hij in officiële wedstrijden toch ook aan 772 treffers.

