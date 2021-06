Antoine Griezmann en Karim Benzema, beide licht geblesseerd na de vriendschappelijke wedstrijd Frankrijk - Bulgarije dinsdag (3-0), hebben donderdag niet meegetraind met 'les Bleus' in Clairefontaine. Dat vijf dagen voor de belangrijke groepswedstrijd tegen Duitsland op het EK.

'Griezmann heeft last van de linkerkuit, Benzema herstelt van zijn blessure aan zijn been tegen Bulgarije', liet de Franse voetbalfederatie FFF weten.

Woensdag zei de federatie nog dat de deelname van Benzema aan de wedstrijd, volgende dinsdag tegen Duitsland in Munchen, niet ter discussie staat. Alle andere spelers van het Franse team konden wel een lichte training afwerken. Alleen Lucas Hernandez, met pijn aan de knie, stopte iets vroeger, net zoals Adrien Rabiot, met last aan zijn enkel. Paul Pogba volgde een halve training apart van de groep, met enkele specifieke oefeningen.

Frankrijk, wereldkampioen en vice-Europees kampioen, heeft in groep F ook nog titelverdediger Portugal en Hongarije als tegenstanders.

'Griezmann heeft last van de linkerkuit, Benzema herstelt van zijn blessure aan zijn been tegen Bulgarije', liet de Franse voetbalfederatie FFF weten. Woensdag zei de federatie nog dat de deelname van Benzema aan de wedstrijd, volgende dinsdag tegen Duitsland in Munchen, niet ter discussie staat. Alle andere spelers van het Franse team konden wel een lichte training afwerken. Alleen Lucas Hernandez, met pijn aan de knie, stopte iets vroeger, net zoals Adrien Rabiot, met last aan zijn enkel. Paul Pogba volgde een halve training apart van de groep, met enkele specifieke oefeningen.Frankrijk, wereldkampioen en vice-Europees kampioen, heeft in groep F ook nog titelverdediger Portugal en Hongarije als tegenstanders.