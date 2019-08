Wayne Rooney staat dicht bij een terugkeer naar Engeland. Tweedeklasser Derby County probeert de overgang van de 33-jarige voormalige international van MLS-club DC United af te ronden, zo maakte clubeigenaar Mel Morris dinsdag bekend. Rooney zou speler en assistent-trainer worden.

Volgens Sky Sports zou Rooney dinsdagochtend al in het trainingscomplex van de Rams verschenen zijn om daar te onderhandelen over zijn contract. In de Verenigde Staten ligt de aanvaller nog tot 2021 vast.

Volgens andere Britse media zou Rooney pas in de winter, na afloop van het huidige MLS-seizoen, naar Derby komen, waar de Nederlander Phillip Cocu de trainer is. Hij is de opvolger van de naar Chelsea vertrokken Frank Lampard. Rooney verliet in de zomer van 2018 de Premier League voor een avontuur in de Verenigde Staten.

Een jaar eerder was hij naar Everton teruggekeerd nadat hij dertien seizoenen de kleuren van Manchester United had verdedigd. De Red Devils hadden Rooney in 2004 voor 40 miljoen euro weggeplukt bij Everton, waar hij twee jaar eerder als 16-jarig toptalent in het eerste elftal debuteerde.

Met 253 doelpunten in 559 matchen mag Rooney zich de beste schutter in de clubgeschiedenis van ManU noemen. Bij The Toffees was Rooney in zijn laatste seizoen goed voor 11 goals en 3 assists in 40 wedstrijden. Ook bij de nationale ploeg is de aanvaller voorlopig de recordschutter. Hij trof 53 keer raak in 120 interlands.