Royston Drenthe (ex-Real Madrid): terug van weggeweest

Royston Drenthe is terug, op 31-jarige leeftijd. In het Engelse voetbalblad FFT blikt de Rotterdammer terug op zijn opmerkelijke carrière, die hem in februari 2017 nog deed beslissen te stoppen. Hij was het wereldje beu, wacht nog altijd op geld van verschillende werkgevers en wilde zich storten op zijn avontuur als rapper onder zijn alias Roya2faces.

Aanvankelijk waren er voor Drenthe genoeg redenen tot lachen. Anderhalf jaar na zijn debuut voor Feyenoord tekende de linksback voor vijf jaar bij Real Madrid. Daar was slechts één goed jeugd-EK met Jong Oranje voor nodig, dat zich in 2007 tot Europees kampioen kroonde, met Drenthe als speler van het toernooi.

De start bij Los Blancos was nog veelbelovend, maar zijn loopbaan werd daarna getekend door uitleenbeurten, feestjes en pokeravonturen.

De verdediger stootte meermaals op ontevreden managers. Zoals José Mourinho, die Drenthe na zijn terugkeer in Madrid apart liet trainen omdat hij bij Hércules, de club waaraan hij was uitgeleend, in staking was gegaan.

Bij Everton sprak David Moyes hem aan op zijn gedrag buiten de lijnen. Zo vond de manager dat de linksback zich te veel bezighield met de poolparty's in zijn luxeoptrekje. Iets wat Drenthe zelf nooit ontkende, overigens.

Maar toen hij voor de clash met aartsrivaal Liverpool te laat kwam voor de teambespreking zei Moyes hem ' to fuck off'. 'Ik had het moeten accepteren, maar in plaats daarvan zei ik: 'Wat bedoel je, fuck off, bro? You fuck off.', zegt Drenthe in FFT.

Er volgden nog avonturen bij het Russische Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor, Baniyas SC en bij de Nederlandse amateurs van Xerxes. De carrière van Drenthe ging uit als een nachtkaars...

Nu blikt hij terug als een man bij wie het verstand met de jaren kwam. 'Ik was een kind. Een onstabiel persoon en iemand die verantwoordelijkheden afschoof op anderen. Ik had veel geld, maar nam niet de moeite om het te investeren in mezelf. Nu ben ik zelf vader van zes kinderen.'

En zit hij niet alleen aan tafel met zakenmensen voor zijn verschillende bedrijven - Drenthe heeft/had een sportschool, een parfumerie, een kledinglijn en een muzieklabel -, maar is hij ook terug tussen de lijnen. Bij Sparta Rotterdam, dat niets liever wil dan promoveren naar de Eredivisie. Met een uitblinkende Drenthe op de linkerflank. 'Alles is nu anders.' Toch is een ding hetzelfde gebleven. 'Toen ik terug in de kleedkamer kwam, realiseerde ik me dat dat de plaats is waar ik altijd van genoten heb.'

