Kent u Royston Drenthe (33) nog? Het voormalig Nederlandse wonderkind, ooit nog bij Real Madrid, is terug. Of toch ongeveer. Vandaag speelt hij voor Racing Murcia in de Tercera División, het vierde niveau in Spanje.

'Ik vind het geen eng idee, maar wel een eng gevoel', reageert hij bij VICE op de vraag wat hij van een ouder wordend lichaam vindt. 'Wie wil niet jong blijven', vraagt hij zich af. Dat was in april vorig jaar en hij zag er nog scherp uit, spelend voor Kozakken Boys op het derde niveau in Nederland. Op 6 januari arriveerde hij in Murcia om op het vierde niveau van Spanje te voetballen. Scherp zag hij er allerminst uit, laat staan dat hij op een betaald voetballer leek.Misschien is Didier Lamkel Zé wel klein bier in vergelijking met Drenthe. Dat zullen we pas op het einde van zijn carrière weten. Die van Royston Drenthe valt alleszins niet samen te vatten in enkele zinnen. In 2016 nam hij zelfs een pauze om rapper te worden. Roya2Faces - zijn artiestennaam - was de voetbalwereld beu en moest nog geld innen van voormalige werkgevers. Vier singles en een in 2018 weer opgepikte voetbalcarrière zijn het resultaat. Hij had zelfs een rol in de film Mocro Maffia.Aan talent geen gebrek bij Drenthe. De Rotterdammer speelde anderhalf jaar in het eerste van Feyenoord, de trots van de stad, en had verder slechts één goed jeugd-EK nodig om Real Madrid te overtuigen. De Koninklijken hadden in 2007 veertien miljoen euro veil voor de avontuurlijke linksachter. Roberto Carlos had de club net verlaten dus had het een vervanger nodig die met Marcelo kon roteren.Toenmalig Realcoach Bernd Schuster zag al snel dat hij iets té avontuurlijk was. Niet enkel om als verdediger te spelen - Drenthe speelde doorheen zijn carrière op bijna iedere positie, behalve centraal achterin of in doel - maar ook naast het veld. Een van Drenthes eerste daden voor Los Blancos was zijn clubwagen, een Audi Q7, in de prak rijden, tegen een politiewagen dan nog. 'Total loss', naar eigen zeggen.In 2011 liet José Mourinho de Nederlander alleen trainen omdat hij bij zijn huurploeg Hércules in staking was gegaan. Een jaar later mocht hij het proberen voor Everton, maar daar vertelde David Moyes hem 'to fuck off' omdat hij te laat kwam voor de teambespreking voor de wedstrijd tegen stadsrivaal Liverpool. Reactie van Drenthe: 'You fuck off.' En zijn vele poolparty's doorheen het seizoen hielpen zijn zaak niet. 'Wanneer we feestten, deden we het goed', vertelt hij aan The Guardian.In 2012 liep zijn contract in de Spaanse hoofdstad af. Zo lang hebben Los Merengues het met hem volgehouden. Hun 'Nederlandse diamant' was niet wat ze ervan hadden verwacht.Wie 'Royston Drenthe' op YouTube intikt zal hopen compilaties vinden met extravagante dribbels en knappe doelpunten. Het moderne, doelgerichte voetbal van de 21e eeuw is niks voor hem. Hij wil plezier maken, wat vandaag nog steeds zijn drijfveer is om te voetballen. Zelfs al is het als 33-jarige in de Spaanse vierde klasse. Ondertussen heeft hij zelfs zijn eerste, knappe doelpunt gemaakt.Na passages in de lagere klassen in Rusland, de Turkse Süper Lig, Reading en Sheffield Wednesday, een obscure club in de Verenigde Arabische Emiraten en meerdere clubs op lager niveau in Nederland, waaronder Sparta Rotterdam, is hij eindelijk terug in het zonnige Spanje. 'Ik ben hier omdat ik voetbal nog steeds leuk vind, snap je? Het maakt me blij, het bevrijdt mijn gedachten', legt hij uit.Zijn tienjarige zoon test momenteel bij Sparta Rotterdam: 'Hij is anders dan ik op die leeftijd. Hij begrijpt dingen die ik niet begreep.' Bij zijn ploeg is hij zelfs raadgever voor de jonge talenten. 'Wat ik vroeger deed, dat is niet hoe het hoort.' Hij was dan ook compleet het tegenovergestelde van zijn neef Giorginio Wijnaldum, de modelprof van Liverpool FC. De pleziervoetballer in Royston Drenthe is terug, zij het op een lager niveau, met wat extra kilootjes en een portie gezond verstand.