Olympique Lyon heeft vandaag de opvolger van coach Sylvinho bekendgemaakt. Het wordt de Fransman Rudi Garcia. Hij was vorig seizoen nog coach van grote rivaal Marseille.

Een week nadat Olympique Lyon haar Braziliaanse coach Sylvinho aan de deur had gezet, heeft het vandaag al een opvolger voorgesteld, Rudi Garcia. Hij tekende een contract tot 2021 bij de club van Rode Duivel Jason Denayer.

Rudi Garcia was vrij sinds zijn vertrek bij Olympique Marseille, de grote rivaal van Lyon, in mei van dit jaar. De ondertussen 55-jarige Fransman heeft een opmerkelijke geschiedenis met enkele van onze Rode Duivels. Zo was hij bij Lille de ontdekker van Eden Hazard en kreeg hij bij AS Roma Radja Nainggolan onder zijn hoede. Nu komt daar met Jason Denayer een volgende Rode Duivel bij. Denayer is sinds dit seizoen kapitein van Lyon.

Olympique Lyon heeft sportief enkele moeilijke weken achter de rug. Nadat de club met een 6 op 6 aan de competitie begon, heeft het sindsdien in 7 wedstrijden niet meer kunnen winnen en staat het pas 14e. In de Champions League gaat het wel beter. Daar staat het na twee speeldagen tweede met 4 op 6.