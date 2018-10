1 - CELTIC GLASGOW 1903-1994

Een shirtontwerp dat al 115 jaar standhoudt, het lijkt door de hardnekkige vercommercialisering van het voetbal bijna ondenkbaar, maar Celtic Football Club koestert zijn tradities. In het oprichtingsjaar (1888) voetbalden The Bhoys in een wit shirt, een jaar erna werd gekozen voor verticale wit-groene strepen, in 1903 werd de legendarische uitrusting geboren: een shirt met dikke horizontale strepen (groen-wit) en maagdelijk witte broek.

...