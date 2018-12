Rurik Gislason, de meest sexy voetballer op het WK: 'Moeders smeken mij om met hun dochter te trouwen'

Terwijl een hoge delegatie uit Zuid-Afrika zich in de loungebar van het Brusselse The Hotel klaarstoomt voor de EU- Zuid-Afrika-conferentie in het Europees parlement, druppelen een paar stoere Noormannen de lobby binnen. De spelers van IJsland, die een dag later met 2-0 zouden verliezen van de Rode Duivels, worden opgewacht door welgeteld twee man. Een vader en zijn tienerzoon. 'In IJsland beschouwen ze ons niet meer als echte helden. We hebben de laatste tijd iets te vaak verloren', lacht Rúrik Gíslason.

...