In de EK-groep van de Rode Duivels heeft Finland geen tweede keer op rij kunnen stunten. Enkele dagen na hun veelbesproken 0-1 zege tegen Denemarken, in de wedstrijd waarin Christian Eriksen een hartstilstand kreeg, verloren de Scandinaviërs woensdagnamiddag in Sint-Petersburg met 0-1 van Rusland. De Russen herpakten zich zo na de 3-0 nederlaag tegen Lukaku en co.

De Russische coach Cherchesov voerde in vergelijking met het duel van afgelopen zaterdag verschillende wissels door. De meest opvallende was de vervanging van doelman Anton Shunin, het 34-jarige sluitstuk van Dinamo Moskou, door de twaalf jaar jongere Matvey Safonov. De keeper van Krasnodar versierde zo zijn tweede cap. Bij de Finnen wijzigde bondscoach Kanerva zijn elftal op een positie. Aanvoerder Tim Sparv ruimde op het middenveld plaats voor Rasmus Schüller.

Finland leek in Sint-Petersburg een droomstart te nemen. Na amper drie minuten kopte Pohjanpalo de 0-1 tegen de netten, maar de Finse spits die ook al had gescoord tegen Denemarken stond een voetje buitenspel. Het doelpunt werd door de VAR dan ook afgekeurd. Aan de overzijde knalde Ozdoev van dichtbij over en raakte aanvoerder Dzyuba (weliswaar vanuit buitenspel) de paal.

De aantrekkelijke openingsfase bleek het startschot voor een vermakelijke eerste helft waarin vooral de Russen op zoek gingen naar een treffer, terwijl Finland (met Genkspeler Uronen weer in de basis) met hand en tand verdedigde. Een domper voor de Russen was wel het uitvallen van rechtsachter Mario Fernandes. In het duel met België viel achterin ook al routinier Youri Zhirkov weg voor de rest van het toernooi.

Met de rust in zicht vonden de Russen dan toch een gaatje in het Finse beton. Aleksey Miranchuk draaide het leer fraai voorbij de Finse goalie Hradecky. De aanvallende middenvelder van Atalanta nam zo revanche voor zijn bankzittersstatuut tegen de Rode Duivels, toen hij slechts een half uur mocht meedoen.

Finland moest in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker en rekende daarvoor op topschutter Pukki, maar diens vizier stond niet scherp afgesteld. Aan de overzijde kwam er door de Finse druk naar voor meer ruimte voor de Russen. Invaller Zhemaletdinov en Kuzyaev, die op een uitstekende Hradecky stuitte, vergaten de match evenwel te beslissen.

Zo bleef het voor de thuissupporters nog bibberen in de slotfase maar uiteindelijk klonk er na het laatste fluitsignaal toch massaal gejuich in het Krestovskistadion.

Morgen/donderdag om 18 uur spelen de Rode Duivels in Kopenhagen tegen Denemarken. Mits winst komen de troepen van Roberto Martinez met 6 op 6 alleen aan de leiding in groep B en hebben ze het ticket voor de achtste finales quasi beet. Op de slotspeeldag, op maandag 21 juni, zijn de affiches Finland-België (in Sint-Petersburg) en Rusland-Denemarken (in Kopenhagen).

